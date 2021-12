A karácsonyi időszakban gyakran riasztják a mentőket háztartási balesetekhez. Így az Országos Mentőszolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy sütés-főzés közben a forró olaj és víz, illetve a sütő és az onnan kivett edények mind okozhatnak súlyos égési sérüléseket. Ezenkívül az éles szerszámokkal és késekkel szintén nem árt az óvatosság.

Előzzük meg a tüzet és az áramütést

További tippek a balesetmentes karácsonyhoz.

A lakásban elhelyezett gyertyák, csillagszórók, valamint az ismeretlen forrásból származó fényfüzérek szintén veszélyesek lehetnek. Ez utóbbiak esetében jobban tesszük, ha megbízható kereskedőtől vásárolunk, használat előtt pedig ellenőrizzük a szigetelést. Égő gyertyát pedig soha ne hagyjunk őrizetlenül, különösen a karácsonyfa közelében - figyelmeztetett a mentőszolgálat.

A karácsonyi sütés-főzés gyakran égési vagy vágott sérülésekkel jár.

Fotó: Getty Images

Vigyázzunk kint is

A téli hónapokban gyakran riasztják a mentőket a hideg időjárás okozta esetekhez is. A ködös, csapadékos időben megnőhet például a gázolásos balesetek száma, de a csúszós járdák és síkos utak az elesés kockázatát is jelentősen növelik - e téren az idős emberek a legveszélyeztetettebbek. A hideg idő beálltával akár 10-20 percnyi földön fekvés is elég a szervezet lehűléséhez, így kiemelten fontos, hogy a hideg időben közterületen tartózkodó emberek mielőbb megfelelő ellátásban részesüljenek.

Életmentő applikáció

Kiemelték továbbá, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő alkalmazása gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a segélyhívást és a segítségnyújtást. Az applikációban az előre feltölthető egészségügyi adatok, a GPS-alapú helymeghatározási rendszer, az elsősegélynyújtó kisokos és számos további funkció is hozzájárul ahhoz, hogy a bajbajutott személyek a lehető leggyorsabban a megfelelő ellátásban részesüljenek.

Az applikáció 2020 januárjában indult el - azóta már több mint félmillióan töltötték le, és csaknem 4 ezer segélyhívást indítottak a felhasználók. Az ÉletMentő alkalmazás az összes magyarországi mobilszolgáltató ügyfelei számára ingyenesen elérhető.