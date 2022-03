Országszerte akadozhat az üzemanyagellátás

Az orosz-ukrán háború kirobbanásával az olajárak is az égig szöktek, és ugyan a hatósági árak miatt ezt a pénztárcáján még nem érzékelheti a lakosság, az ellátás sok helyen akadozik már most is - írja a 24.hu. A megkérdezett szakemberek szerint a Mol eddig stabilan kiszolgálta az igényeket, de egyre nehezebb helyzetbe kerülhet.

A hétvégén is lehetnek ellátási problémák

Mivel a kormány az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban maximálta egy február végi rendelettel, így a nagykereskedőket érinti inkább az ársapka. Ők jelenleg körülbelül 100 forintot buknak minden eladott üzemanyag literén, mert nagyjából ennyi a nagykereskedelmi és a hatósági ár különbsége - nyilatkozta a lapnak Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója. Emiatt a Magyarországon működő nagykereskedések többsége korlátozza vagy már meg is szüntette az értékesítést. Csak a Mol számít biztosan a kutaknak, de minden igényt ők sem tudnak kielégíteni, ami miatt egyre több benzinkúton láthatjuk, hogy átmeneti készlethiány adódhat az alaptermékekből is.

Ellátási problémák alakulhatnak ki a benzinkutakon. Fotó: Getty Images

Bujdosó Eszter szerint már hálózatos kutakon is volt a múlt hét végén átmeneti készlethiány, mert nem ért oda az alapanyag, vagy nem úgy teljesültek a megrendelések, ahogy azt várták. A múlt heti kiszállítások még rendben lementek a mintegy száz magánbenzinkútra, de az ő készleteik a héten elfogynak. Bujdos Eszter szerint a héten egyre több kúton jelentkezhet készlethiány, és a hosszú hétvégén is problematikus lehet egyes helyeken a kiszolgálás.

A lapnak nyilatkozó több olvasó is tapasztalt már készlethiányt, illetve a megszokottnál hosszabb sorokat a benzinkutakon. A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor megerősítette a 24.hu kérdésére: már vannak ellátási problémák. Ők is tapasztalják, hogy a kisebb üzemanyag-nagykereskedők egy része korlátozza, illetve megszüntette a kiszállítást a benzinkutakra, és kvázi a Mol tartja a frontot. Egyetértett azzal is, hogy a hosszú hétvégén is lehetnek ellátási gondok.