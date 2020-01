Nagy baj lehet a szánkózásból

Ausztriában 2014 és 2018 között 8200-an szenvedtek olyan súlyos sérüléseket szánkózás vagy bobozás közben, hogy kórházi kezelésre volt szükségük.

Komoly sérüléseket szenvedhet, aki fejvédő nélkül szánkózik. Fotó: iStock

Fontos a biztonság

"Meg kell tanulni helyesen szánkózni. A vakmerőség, a helyzet hibás megítélése és a hiányos technika vagy felszerelés miatt ugyanis az ártatlan téli szórakozás könnyen súlyos sérülést okozhat" - figyelmeztetett a veszélyre Ilona Schöppl, az osztrák közlekedésbiztonsági felügyelet (KFV) munkatársa. Mint mondta, széleskörben elterjedt a vélemény, miszerint a szánkó egy mindenki számára könnyen kezelhető téli sporteszköz, ez azonban tévedés.

Csak 2018-ban 2200 eset végződött a kórházban és minden negyedik sérült tartós ellátásra szorult. A szánkózás közben megsérültek 35 százaléka 15 év alatti gyerek volt. A szánkózással szerzett leggyakoribb sérülés a csonttörés, de ín- és izomsérülés is gyakran előfordul. Továbbá nagyon sokan szenvednek fejsérülést is - ennek súlyossága főként attól függ, hogy az érintett viselt-e fejvédőt, vagy sem. A KFV ezért szánkózás közben is sisak viselését javasolja.

"Míg síelés és hódeszkázás közben már magától értetődő a sisak, a szánkózás esetében még szükség van a fejlődésre. A megsérült emberek több mint háromnegyede (78 százaléka) bevallotta, hogy a baleset során nem viselt fejvédőt" - emelte ki a szakértő.