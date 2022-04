Mozgó járművön ezért nem szabad enni

A Budapesti Közlekedési Központ (BBK) utazási feltételeit felsoroló lista viszonylag hosszú. A legfontosabb pontokat azonban talán mindenki ismeri:

A járművek ablakán tilos kihajolni.

Kutya csak szájkosárral vagy hordozóeszközben szállítva utazhat.

A járműveken és az utasforgalmi területeken nem megengedett a dohányozás.

Utazás közben tilos ételt, italt fogyasztani.

Bár a szabályok közül néhány a járművek tisztaságát, valamint az utastársaink zavartalan közlekedését is szolgálja, a legtöbb esetben mégis a testi épségünk megóvása a cél. Erre hívta fel a figyelmet az a tanulságos történet is, amelyet a napokban osztott meg közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Egy falat étel is nagy bajt okozhat. Fotó: Getty Images

Egy falat palacsinta okozta a bajt

Hirtelen fellépő, erős köhögés után esett össze nemrégiben a budapesti 9-es buszon egy 40 év körüli férfi. A busz vezetője azonnal a bajba jutott utas segítségére sietett: értesítette a mentőket, majd a mentésirányító instrukcióit követve megvizsgálta a beteget, és mivel az nem lélegzett, a sofőr megkezdte az újraélesztést - olvasható a mentők posztjában. "Kiderült, egy palacsintafalat zárta el a beteg légútját, aminek eltávolítása még a rutinos mentőorvost is megizzasztotta" - fogalmaztak. Mint írták, az életmentő beavatkozások végül sikerre vezettek, így a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A történethez rengeteg hozzászólás érkezett. A legtöbben a buszvezetőnek gratuláltak, aki lélekjelenlétének köszönhetően megmentette egy utasa életét. A kommentelők másik része pedig azt emelte ki, hogy ez az eset pontosan megmutatta, miért nem szabad ételt vagy italt fogyasztani utazás közben. Tulajdonképpen az életével játszik, aki utazás közben eszik vagy iszik, mert ha esetleg hitelen fékeznie vagy manővereznie kell a sofőrnek, akkor könnyen félrenyelés, a legrosszabb esetben pedig fulladás lehet a vége. "Már kiskorunkban megmondták, hogy mozgó járműben nem szabad enni, pont emiatt. Nem azért, hogy ne morzsázzuk össze a buszt" - írta az egyik hozzászóló, egy másik pedig azzal egészítette ki a figyelmeztetést, hogy "nem csak mozgó járművön, de bármilyen mozgás közben tilos az evés".

"Majdnem rossz vége lett"

Egy édesanya arról számolt be hozzászólásában, hogy ő régebben megengedte gyermekének, hogy egyen az autóban - egészen addig, amíg félre nem nyelt a kicsi. "Megmentettük, de megizzasztott bennünket nagyon, és az a rémület... nem kívánom senkinek" - írta a nő, hozzátéve, hogy azóta az ő családjukban is tiltva van az utazás közbeni evés.

Ha a légutakat idegen test - például egy falat étel - zárja el, akkor természetes reflexként köhögni kezdünk. Ez azonban nem mindig elég ahhoz, hogy a légutak ismét szabaddá váljanak. Nézzük, mit kell tennünk, ha gyermekünk segítségre szorul.

A kommentelők egyike pedig arra is rámutatott, hogy sokan még vezetés közben is esznek, ami még veszélyesebb lehet. Hiszen ha a volánnál ülve nyel félre valaki, akkor könnyen balesetet okozhat, így másokat is veszélybe sodor átgondolatlan viselkedésével.