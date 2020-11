Mi történik, ha lenyelünk egy fogpiszkálót?

Fültisztításhoz egyáltalán nem javasolt fülpiszkálót használni. Hogy miért? Részletek itt.

Mi történhet, ha valaki lenyel egy fogpiszkálót? A kérdést egy 33 éves férfi történetén keresztül boncolgatja a Brew nevű Youtube-csatorna videója, amelyet a menshealth.com szemlézett. Az említett férfi két hónapon át küzdött hasi fájdalmakkal, majd mikor elment orvoshoz, kiderült, hogy egy fogpiszkáló akadt el az emésztőrendszerében. Az apró, hegyes fapálcika átszúrta a beleit, és gyulladást is okozott, ezért műtéti úton kellett eltávolítani. A beteg végül szerencsésen felépült.

Nagyon veszélyes következményei lehetnek, ha lenyelünk egy fogpiszkálót. Fotó: Getty Images

Dokumentáltak olyan esetet is, amikor egy 45 éves nő nyelt le véletlenül egy fogpiszkálót, amely átszúrta a torkát, valamint az emésztőrendszerébe is bekerült, hasi fájdalmat, lázat, hányást és alacsony vérnyomást okozva. A fogvájót végül a májában találták meg, és még vérmérgezést is kapott tőle. Szerencsére ez az eset is jó véget ért, egy műtét és egy antibiotikumkúra után a nő végül felépült. Egy olyan esetről is beszámolnak, ahol egy 18 éves sportoló nyelt le egy fogpiszkálót, ami átszúrta a vastagbeleit, és szintén vérmérgezést eredményezett. Emellett egy artériát is átszúrt, ami miatt a fiatal páciensen sürgős életmentő műtétet kellett végrehajtania az orvosoknak.

Az apróbb tárgyak lenyeléséről sokan hiszik azt, hogy inkább csak gyerekekre jellemző, pedig a felnőtteknél is meglehetősen gyakran előfordul - például lenyelnek egy halszálkát, egy csirkecsontot vagy éppen egy fogpiszkálót. Ilyesmi gyakrabban történik olyanokkal, akiknek hiányoznak egyes fogai, esetleg alkoholproblémákkal küzdenek, illetve értelemszerűen azokkal, akik napi szinten használnak fogpiszkálót. A videóban elmagyarázzák, hogy bár az esetek döntő többségében ezek az idegen tárgyak gond nélkül átjutnak az emésztőrendszeren, vannak esetek, amikor akár életveszélyes belső sérüléseket, továbbá vérmérgezést is okozhatnak.

Éppen ezért, ha véletlenül lenyelünk egy fogpiszkálót, az a legjobb, ha elmegyünk az ügyeletre, mert csak így lehetünk biztosak benne, hogy később nem lesz tőle valami komolyabb bajunk. Ezzel együtt a legfontosabb, hogy ügyeljünk arra, hogy a fogvájót mindig csak úgy vegyük a szánkba, hogy közben fogjuk is a kezünkkel.