Meglepő történetek: sztárok sebhelyekkel

"Rossz társaságba keveredtem, füveztem, egyre rosszabbak lettek a jegyeim, minden időmet gördeszkázással töltöttem. Egy éjszaka elkötöttünk egy kocsit az egyik haverommal. A kocsi felborult és több métert csúszott az oldalán - azon az oldalon, ahol én ültem, és ahol az ablakon kikönyököltem. A kórházban ébredtem fel, ahol két orvos arról beszélt, vajon amputálni kell-e a karomat" - mesélte a színész.az állán van egy jellegzetes sebhely - több filmjében, így az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagban valamint a Dolgozó lányban is különböző magyarázatokat kaphatunk arra, mi okozta. A valóságban a színész 1964-ben, egy autóbalesetben szerezte a sebet : már vezetés közben próbálta bekapcsolni a biztonsági övét, de elveszítette az uralmát az autója felett és nekiütközött egy telefonpóznának, az arcát pedig összezúzta a kormánykerék.Az amerikai komikának,(aki többek között a Golden Globe díjátadó műsorvezetője is volt), az arcán van egy meglehetősen nagy sebhely. A színésznő öt éves volt, amikor egy idegen megtámadta őt az otthonuk kertjében és egy késsel összekaszabolta az arcát. A támadót soha nem találták meg.Az Elemi ösztön sztárjának,a nyakán húzódik egy sebhely. A színésznő gyermekkorában szerezte: lovaglás közben beleakadt egy kifeszített szárítókötélbe, mely feltépte a nyakát., a Chicago és a Terminál Oscar-díjas főszereplője gyermekkorában kapott el egy súlyos fertőzést, mely a légzését is befolyásolta, ezért gégemetszést kellett rajta végrehajtani. A színésznőnek többen javasolták, hogy távolíttassa el a nyakánál lévő sebhelyet, de ő azt nyilatkozta, ez a sebhely mindig emlékeztetni fogja arra, mennyire törékeny is az élete.A jellegzetes hangú Grammy-díjas énekesnek,az arcán vannak igen jellegzetes hegek. Az énekesnél tinédzserkorában alakult ki a discoid lupus erythematosus (DLE) nevű autoimmun betegség, melynél a napfény hatására bőrelváltozások jelenhetnek meg, elsősorban az arcon, pillangószárny alakban. A betegségnél az immunsejtek a bőrt magát támadják meg, gyulladást, nehezen gyógyuló, mély hegeket maguk után hagyó sebeket okozva., Cambridge hercegnőjének a bal halántékán látható egy hosszú sebhely. A brit királyi család szóvivője annyit volt hajlandó elárulni, hogy a hercegnőn gyermekkorában egy komoly műtétet hajtottak végre, ám semmilyen további részletet nem mondtak el a heggel kapcsolatban. John Scurr, a londoni Lister kórház sebésze szerint biztosan nem komoly betegségről van szó, ő inkább egy eltávolított anyajegyre gyanakszik, bár egy anyajegyhez képest a heg elég hosszú. Érdekes módon Vilmos hercegnek is van egy sérülése az arca bal oldalán - ő tizenhárom évesen, golfozás közben szerezte a sebet, amiért később Harry Potternek is csúfolták.