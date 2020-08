Meglepő, mitől félnek leginkább a magyarok

Az Ipsos havonta készíti el a What worries the world? című felmérését, amelynek eredményét a koronavírus-járvány terjedése erősen befolyásolta az elmúlt időszakban. Mostanra az általános félelmek közt első helyen a COVID-19 áll: 27 országból 11 esetében foglalja el a képzeletbeli dobogó csúcsát, a válaszokat összesítve a lakosság 43 százaléka aggódik emiatt. Ugyanakkor a vírussal is nyilvánvaló összefüggésben álló munkanélküliség mostanra hasonló veszélyt jelent globális szinten, az emberek 40 százaléka mondta, hogy nyugtalanítónak tartja a helyzetet ebből a szempontból.

Magyarország a világátlagtól jelentősen eltérő képet mutat továbbra is, sőt még nagyobbra nyílt az olló a félelmeket illetően. Míg világszinten 39 százalék válaszolta, hogy véleménye szerint országában jó irányba haladnak a dolgok, hazánkban ez a arány 23 százalék csupán, tehát meglehetősen pesszimisták vagyunk. Nálunk már csak Chilében és Dél-Afrikában látják sötétebben a helyzetet.

Mi aggódunk a legjobban az egészségügy miatt

Az egészségügy problémái aggasztják a legjobban a magyarokat (56 százalékos említéssel globális szinten a legmagasabb érték). De hasonló súllyal jelenik meg a kimutatásban a korrupció (54 százalék, ami szintén a legmagasabb érték a világon) és a szegénység is (49 százalék, ami a harmadik legmagasabb érték Oroszországot és Kínát követően).

A világot második helyen foglalkoztató munkanélküliség a magyarok számára továbbra sem dobogós félelem: a megkérdezettek 26 százaléka említette, súlya nem változott az elmúlt hónapokban sem. Még annak ellenére sem, hogy a koronavírus-járvány hatására itthon is rengetegen vesztették el állásukat vagy csökkent a keresetük. De a felmérés szerint a COVID-19 miatt sem izgulunk túl sokat, ez júliusra már csak a hetedik legégetőbb veszély Magyarország állampolgárai számára (15 százalékos említési aránya a legalacsonyabb a vizsgált 27 ország közül).