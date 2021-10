Meglepő dolog válthat ki tikkelést

Szokatlan és meglepő jelenségről számolt be a Wall Street Journal: a pandémia kezdete óta megugrott azoknak a tizenéveseknek a száma, akik hirtelen kialakuló tikkeléssel - akaratlan és irányíthatatlan izomrángással, önkéntelenül kiadott hangokkal - fordulnak orvoshoz.

Ahogy arról az amerikai napilap ír, mozgásszervi rendellenességekkel foglalkozó szakemberek először tanácstalanok voltak, az érintett tinédzsereknél - többségében lányoknál - ugyanis első látásra nem volt kézenfekvő magyarázat az erőteljes tikkelésre. Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és az Egyesült Királyság gyermekkórházaiban dolgozó szakértők hónapokig tanulmányozták az egyes eseteket és folyamatosan konzultáltak egymással, mire találtak egy közös kiindulási pontot. A betegek rendszeresen olyan TikTok-influenszerek videóit nézték, akik azt állították magukról - és tüneteket produkálva demonstrálták is -, hogy Tourette-szindrómában szenvednek.

A közösségi média életünk minden területére hatással lehet. Testi-lelki egészségünkre is. h i r d e t é s Fotó: Getty images

A Tourette-szindróma egy ritka idegrendszeri rendellenesség, ami főként gyerekeket, fiatalokat vagy fiatal felnőtteket - leggyakrabban fiúkat - érint. Rövid ideig tartó, ismétlődő és irányíthatatlan mozgásokkal (izomrángásokkal), úgynevezet tikkekkel jár, ami önkéntelen hangadás is lehet. Előbbit motoros, utóbbit vokális tikknek nevezik. A motoros tikk lehet egészen apró mozdulat, például egy kacsintás, vagy akár összetett izommozgás, mint például a kar akaratlan rángatása.

Megszaporodtak a furcsa esetek

Donald Gilbert gyermekkori mozgászavarokra és Tourette-szindrómára specializálódott neurológust 2020 márciusa óta havonta körülbelül tíz tinédzser kereste fel tikkeléssel, míg a járvány előtt átlagosan havi egy hasonló esettel találkozott. De nem ő volt az egyetlen szakember, aki ezzel szembesült: Egyesült Államok-szerte hasonló tendenciáról számoltak be az orvosok. A texasi gyermekkórházban például tavaly március óta körülbelül hatvan tikkeléssel jelentkező tizenévest láttak el, ami nem tűnik soknak, ám ha figyelembe vesszük, hogy korábban évente egy-két hasonló esetet jelentettek, már más a helyzet.

A Johns Hopkins Egyetem Tourette-szindrómás betegeket ellátó központjában akut tikkek miatt kezelt beteg gyerekek aránya ebben az időszakban 10-20 százalékra nőtt a pandémia előtti 2-3 százalékról - erről már Joseph McGuire, az egyetem pszichiátriai és viselkedéstudományi tanszékének docense számolt be.

Hogyan fedezték fel, mi okozhatja a tüneteket?

A jelenség hátterében álló okokat tanulmányozva az orvosok rájöttek, hogy a tikkeléssel szakemberhez forduló tinédzserek többségénél korábban már diagnosztizáltak valamilyen, idegrendszert érintő problémát, betegséget: például szorongást, depressziót, vagy funkcionális neurológiai rendellenességet, amelyet vagy a járvány idézett elő, vagy a járvány erősített fel. A hirtelen fellépő, akaratlan rángások ezekkel lehetnek összefüggésben. És azzal, hogy a közösségi médiában ontott tartalmak réerősítettek a már meglévő problémára. A közösségi médiás platformok közül ebből a szempontból a TikTok a legveszélyesebb: a felkapott videós platform - havi felhasználóinak száma meghaladja az egymilliárdot - , különösen a tinédzserek körében népszerű.

Az Egyesült Királyságban dolgozó orvosok azt találták, hogy a "tourettes" hashtaggel ellátott videók megtekintése január környékén körülbelül 1,25 milliárdnál járt, ez a szám azóta 4,8 milliárdra nőtt. Ami egyértelműen jelzi, hogy van érdeklődés a téma iránt. Szakemberek különösen aggasztónak tartják, hogy amit ezekben a videókban látunk, olykor köszönőviszonyban sincs a valósággal, vagy alaposan torzítja azt. Számos, a jelenséggel behatóan foglalkozó orvos állítja, hogy a látottak - vagyis a többszörösen összetett motoros és verbális tikkek - alapján jó pár, magát Tourette-szindrómásnak valló influenszer valójában nem az. Mások viszont készséggel elhiszik róluk, hogy betegek, és ez káros hatással lehet rájuk.

Egy szomorú eset

A 17 éves texasi Kayla Johnsennél tavaly jelentkeztek először erőteljes tikkek, miután egy, a kötőszöveteket érintő örökletes rendellenességet diagnosztizáltak nála. Ahogy elkezdett gyógyszert szedni, a rángások egyre gyakrabban és egyre súlyosabb formában jelentkeztek, sőt, újabbak is kialakultak. Kayla, akinél korábban szorongásos rendellenességet és figyelemhiányos hiperaktivitási zavart (ADHD) állapítottak meg, terapeutához és pszichiáterhez kezdett járni, de a kezelések nem hoztak eredményt. Végül a texasi gyermekkórház mozgásszervi rendellenességekkel foglalkozó specialistájához került. Itt merült fel, hogy a közösségi média használatának köze lehet a lány súlyosbodó állapotához.

Kiderült, hogy mivel Kayla nehezen birkózott meg a távoktatással, először a YouTube-ról vadászott videókat, hogy megnézze, más ADHD-s diákok hogyan boldogulnak. Innen csak egy ugrás volt a TikTok, ahol hamar rátalált olyan ADHD-s tizenévesek videóira, akik szintén tikkeléssel küzdöttek. Elmondása szerint ezek némelyike nagyon durva volt: az egyik videóban például az látszott, hogy egy tojást sütő nőnek olyan erős tikkjei voltak, hogy a tojásokat a falra dobta. Egy másik videóban pedig valaki a körülötte lévő embereket ütötte meg, mert állítólag "nem tudta kontrollálni" karjának mozgását. Kayla szerint a nála jelentkező erős tikkeket ezek a videók válthatták ki. A texasi gyermekkórházban végül kiderült, hogy funkcionális neurológiai rendellenességgel küzd, ami tikkeléssel járhat, ám ezek súlyosbodásához és az újabb tikkek megjelenéséhez hozzájárulhattak az említett közösségi médiás tartalmak.

Aki testközelből tanulmányozta a jelenséget

Caroline Olvera mozgásszervi rendellenességekkel foglalkozó specialista kimondottan azért hozott létre egy saját TikTok-fiókot, hogy alaposan megfigyelhesse olyan tinik és felnőttek videóit, akik azt vallották, hogy Tourette-szindrómájuk van, és ezt be is mutatták. Háromezer ilyen videót vizsgált. Megállapította, hogy a 28 legnépszerűbb, Tourette-szindrómás tartalmakat gyártó influenszerből 19 számolt be róla, hogy új tikkek jelentkeztek náluk, miután hasonló tartalmú videókat nézték. Olvera - több szekemberrel együtt - arra jutott, hogy a közösségi média komoly kockázati tényezőt jelent a különféle pszichés problémák és mentális zavarok kialakulása szempontjából az arra érzékenyeknél. Ugyanakkor további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a Tourette-szindróma tüneteit bemutató videók és a tikkelés közötti lehetséges összefüggésekről még többet megtudhassunk.