Meggyújtották a Földet a fővárosban

Milyen következményekkel jár, ha a globális átlaghőmérséklet 2 Celsius-fokkal meghaladja az iparosodás előtti szintet? Részletek itt.

"A bolygónk Brazíliától Szibérián át Indonéziáig lángokban áll, a sarkvidékeken olvadnak a jégsapkák, az óceánjainkat megállás nélkül szennyezzük. Mindezeknek fajok milliói esnek áldozatul. Az emberiség saját életfeltételeit és ezzel önmagát pusztítja. Magyarországon már 1,2 fokkal melegebb van, mint 100 évvel ezelőtt - ez gyorsabb mértékű melegedés, mint a világátlag. A hőhullámos napok alatt a napi halálozás országos átlagban körülbelül 15 százalékkal emelkedett meg az elmúlt 10 évben. A Duna rekordokat döntő, extrém alacsony vízszintje 2018-ban, az idei tavaszi súlyos aszály, és a hazánkban megjelenő trópusi betegségek mind azt mutatják, hogy a klímaválság Magyarországot sem kíméli" - hívták fel a figyelmet a Hősök téri demonstráció kapcsán kiadott közleményükben a környezetvédők.

A Greenpeace aktivistáinak lángoló földgömböt ábrázoló installációja. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Greenpeace Magyarország éppen ezért mindenkit cselekvésre buzdít. A szervezet létrehozott egy petíciót, amiben az élet minden területén gyors, radikális lépéseket sürget, beleértve a magyar kormány tevékenységét is. "Változásra van szükség egyéni- és rendszerszinten egyaránt. Át kell alakítanunk a közlekedésünket, az energiarendszereinket, a fogyasztási szokásainkat, és az egész gazdaságunkat. Magyarország még mindig az uniós átlag alatt teljesít a megújulók terén, és 2030-ra is csak az uniós minimumkövetelményt, a 20 százalékos részarányt vállaltuk, miközben a fosszilis energiahordozóktól sürgősen meg kell válnunk" - fogalmazott Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse.

"Klímavészhelyzetben nemzeti és nemzetközi összefogásra egyaránt szükség van. Egy globalizált világban nekünk, magyaroknak is szerepünk és felelősségünk van abban, hogy ég az esőerdő. Ezért fontos, hogy minden erőnkkel támogassuk a nemzetközi klímavédelmi erőfeszítéseket. De ez nem elég. Ha azt akarjuk, hogy ne legyenek pár éven belül Magyarországon is súlyos élelmezési és vízproblémáink, most kell cselekednünk! Meg kell óvnunk az élővilágunkat, erdeinket, vizeinket, át kell alakítani a mezőgazdaságunkat" - hangsúlyozta Rodics Katalin, a szervezet agrárkampány-felelőse.