Még mindig sok a rejtély a Havanna-szindróma körül

Az egész szövetségi kormány fáradságot nem kímélve azon dolgozik, hogy feltárja a már körülbelül kétszáz amerikai diplomatát és családtagjaikat sújtó betegséget, és közben igyekszik gondoskodni az érintettek megfelelő védelméről és ápolásáról is - tette hozzá Blinken az MSNBC amerikai tévének.

Mi állhat a rejtélyes fájdalom mögött?

A párizsi és a genfi esetekről egyébként a The Wall Street Journal című lap számolt be néhány órával a külügyminiszter interjúja előtt. Éppen ebben a két városban folytattak hétfőn biztonsági tárgyalásokat amerikai és orosz tisztségviselők.

A tünetegyüttest először 2016-ban észlelték az Egyesült Államok és Kanada havannai nagykövetségének alkalmazottainál. A fotó illusztráció: Getty Images

Célzott és erőteljes támadás

Blinken beszámolt arról, hogy az amerikai tárgyalófelek felhozták a megbetegedések ügyét a megbeszéléseken, de nem jutottak előbbre abban a kérdésben, hogy ki felel ezekért. Mint mondta, minisztériuma számos érintett alkalmazottja a világ minden táján beszámolt neki a betegségről és arról, hogy az hogyan teszi tönkre az életüket. "Nincs kétségem afelől, hogy célzott és erőteljes támadás érte őket" - jelentette ki a külügyminiszter.

Rádióhullámok állnak a háttérben?

A betegség, amelyről korábbi cikkünkben mi is írtunk, hirtelen fellépő szédüléssel, fejfájással, látásromlással és hányingerrel, illetve lelki betegségekkel, szorongással és depresszióval is járhat. A tünetegyüttest először 2016-ban észlelték az Egyesült Államok és Kanada havannai nagykövetségének alkalmazottainál. Később napvilágra kerültek esetek Kínából, Oroszországból és az Egyesült Államokból is, legutóbb pedig az Egyesült Államok bogotái nagykövetségén észlelték. Az Egyesült Államok tudományos akadémiájának egy korábbi jelentése szerint "rádióhullámok célzott energiája" okozhatja a szindrómát.