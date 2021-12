Már az Apple sem tudja, meddig tart a home office

A Google kirúgja az oltatlan dolgozóit.

Az Apple vezérigazgatója egy belső céges e-mailben jelentette be, hogy a mostani hibrid munkát továbbra is, határozatlan ideig folytatja a cég. Tim Cook úgy fogalmazott, hogy eddig tologatták az irodába visszatérés határidejét, most pedig elfogadták, hogy fogalmuk sincs, ez végül mikor jöhet el. Hozzátette, a döntés az esetszámok emelkedése és az omikron variáns terjedése miatt született - írja a New York Times.

Járványügyi ellenőrzés az Apple egyik boltjánál New York-ban 2021. augusztusában. Fotó: Getty Images

A cég az elmúlt néhány hónapban három üzletét zárta be ideiglenesen, mert nagyon sok alkalmazottjuk kapta el a vírust vagy volt fertőzött személy kontaktja. Több techcég engedékenyebb volt a home office megtartásával kapcsolatban, de az Apple többször világossá tette, hogy azt szeretné, ha a munkatársak legalább részben visszatérnének az irodai munkához, amikor már biztonságos lesz.

h i r d e t é s

Korábban szeptemberről októberre, majd januárról februárra tolták az irodába visszatérés határidejét. A kényelmes home office berendezésére az Apple ezer dollárt, azaz 326 ezer forintot ad minden alkalmazottjának.