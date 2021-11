Magyarország a legkockázatosabb úti célok közé került

Ahogy arról a Forbes is beszámolt, a CDC a hét elején három újabb országot, köztük Magyarországot is a koronavírus-fertőzés szempontjából legkockázatosabb úti célok között tart számon. A 4. szintű besorolás - ez a legmagasabb - Izlandra és Csehországra is kiterjedt.

Európában javában tombol a koronavírus-járvány negyedik hulláma. Fotó: Getty Images

Mit jelent a 4. szint?

A CDC szerint az ebbe a csoportba tartozó országokat - mint például az Egyesült Királyságot, Ukrajnát, Szlovéniát, Hollandiát, Ausztriát és Oroszországot - nem ajánlott turistaként felkeresni, hacsak nem létfontosságú az utazás, mert jelenleg "nagyon magas" a koronavírus-fertőzés kockázata. Szemben a 3. szintre besorolt "magas", a 2. szinten álló "mérsékelt" vagy az 1. szintet képviselő "alacsony" kockázatú országokkal. A negyedik szint egyébként számszerűsítve azt jelenti, hogy az elmúlt 28 napban bejelentett, százezer lakosra jutó fertőzöttek száma meghaladta az ötszázat. (A 3. szinten álló országok esetében ez a szám 100 és 500 között van.)

Az új koronavírus delta variánsának uralkodóvá válása miatt az Egyesült Államokban használt mindhárom vakcina veszített a hatékonyságából, méghozzá 35 és 85 százalék közötti mértékben - derült ki egy nagyszabású amerikai kutatásból, amelyet veteránok bevonásával végeztek. h i r d e t é s

Európa ismét a koronavírus-járvány epicentrumává vált, ahogy arra korábban már a WHO is felhívta a figyelmet. A Reuters összesítése szerint jelenleg Európában regisztrálják az új fertőzések körülbelül felét, és a járvánnyal összefüggésbe hozható közelmúltbeli halálesetek mintegy ötven százalékát.

A vakcinák önmagukban nem képesek gátat szabni a vírus terjedésének

Noha mindhárom frissen átsorolt országban viszonylag magas az átoltottság - Csehországban a lakosság 57,8 százaléka, Magyarország 59,2 százaléka, Izlandon pedig 76,3 százaléka teljesen oltott - ez a jelek szerint nem elég ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a vírus általános terjedési üteme - hívja fel rá a figyelmet a Forbes.

A skála másik végére, a turisták által bátran felkereshető - egyes szintre besorolt - országok közé került Japán, India, Pakisztán, Libéria, Gambia és Mozambik. Ezek mindegyikében alacsony a COVID-19 kockázata, ugyanis az elmúlt 28 napban 100 ezer lakosra vetítve kevesebb mint 50 új fertőzöttet jelentettek.

A CDC senkit nem tilt az utazástól, de mindenkinek azt ajánlja, hogyha még nem tette, oltassa be magát. Emellett szakértők szerint a járványügyi óvintézkedések - maszkviselés zárt térben, távolságtartás és fokozott kézfertőtlenítés - újbóli betartása is indokolt.

Magyarországon az elmúlt 24 órában 10 265 új koronavírus-fertőzöttet és 178 áldozatot regisztráltak a koronavirus.gov.hu adatai alapján. A jelenlegi hatmillió oltottból több mint 1 millió 660 ezren kapták meg az ismétlő oltást.

Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy bizonyos náthavírusok növelhetik az ellenálló képességünket az új típusú koronavírussal szemben - ismertette egy hazai virológus. Egy másik szakértő azonban arra figyelmeztetett, hogy egyre többen kerülnek kórházba COVID-19 miatt, többnyire oltatlan személyek.