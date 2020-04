Koronavírus: változik a fővárosi tömegközlekedés

Április 1-jétől csúcsidőben a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, az 1-es villamos, valamint a kiskörúti villamosok 5 percenként, a metrópótló busz 1-2 percenként, a nagykörúti villamosok 3-4 percenként, a Thököly úti buszjáratok 2-3 percenként járnak - részletezte a koronavírus-járvány miatt bevezetett változásokat a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményében.

Vannak azonban olyan frekventált vonalak, ahol csúcsidőben viszont a szombati menetrendnél sűrűbb járatkövetést vezettek be. Gyakrabban indul az újpalotai gyorsjáratok vonalán a 7E, a rákoskeresztúrin a 97E busz, a kőbányai lakótelepre tartó 85-ös járat, a Káposztásmegyerre közlekedő 20E gyorsjárat, a Füredi úti lakótelep felé pedig a 80-as mellett a 81-es troli is jár.

A 3-as metró pótlását segítő, alternatív útirányokat biztosító 194M, 223M és 254M busz továbbra is közlekedik.

Az új menetrend szerint munkanapokon továbbra is jár a szombaton egyébként nem közlekedő csepeli 179-es, az Albertirsai utat kiszolgáló 10-es busz, továbbá a rákoskeresztúri vasúti kapcsolatot is biztosító 269-es, 297-es és 298-as telebusz.

Az utasok biztonságáért, ahhoz, hogy megfelelő távolságot tarthassanak egymástól, a megszokottnál nagyobb befogadóképességű csuklós járművek közlekednek az Örs vezér terei 31-es, 161-es, 168E, a zuglói 77-es, 82-es, 130-as, a kőbányai 95-ös, 202E, a budai 33-as és 109-es, a dél-pesti 36-os, 123-as, 148-as vonalon; a 14-es villamos pedig háromkocsis szerelvényekkel indul. A hétvégén továbbra is a szombati, illetve a vasárnapi menetrend lesz érvényben - tudatta a BKK.

