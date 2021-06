Koronavírus után: ezek a leggyakoribb neuropszichiátriai tünetek

Noha a koronavírus-járvány kitörését követő első időszakban - tapasztalatok híján - úgy tűnt, hogy a COVID-19 okozta megbetegedés súlyos esetben "csak" a tüdőt érinti, mára egyértelműen kiderült, hogy az egész szervezetben okozhat károkat. Pusztíthatja többek között a szívet, a veséket, de még az agyat is, emellett okozhat vérrögképződési rendellenességet, vagy más, kellemetlen tünetet, például íz-, vagy szaglásvesztést, sőt, bőrkiütéseket is.

A témában készült korai tanulmányok azt vetítették előre, hogy az egészségügy sok országban vélhetően nem bírja majd a megnövekedett számú stroke-os, agygyulladásban szenvedő, esetleg izomproblémákkal küzdő beteget, emellett arra is felhívták a figyelmet, hogy a COVID-19-ből felépülőknél nemcsak fizikai, hanem mentális betegségek, például depresszió vagy poszttraumás stressz-szindróma is hátramaradhat - írja a theconversation.com.

A lap témával foglalkozó cikkében rávilágít: annak ellenére, hogy hetente több száz új tanulmány jelenik meg a COVID-19 agyra gyakorolt neurológiai és pszichiátriai hatásairól, nehéz ezekből megbízható, általános következtetéseket levonni. Éppen ezért egy orvosokból, orvostanhallgatókból és kutatókból álló csoport átnézte az összes eddigi kutatást, hogy kiszűrjék azokat, amelyeket elemezve releváns eredményeket kaphatnak.

Rájöttek ugyanis, hogy a COVID-19 és az agy sérülései közötti összefüggéseket vizsgáló tanulmányok többsége kis, szelektált betegcsoportoktól származik, ami torzításokkal járhat. Ennek kiküszöbölésére a 13 ezer rendelkezésükre álló kutatásból csak 215-öt használtak fel: a kapott eredmények 30 ország összesen 105 ezer betegének állapotát tükrözik.

