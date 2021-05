Koronavírus: újabb vakcina a láthatáron

Ki dönt a gyerek oltásáról, ha elváltak a szülők? - a válaszért kattintson korábbi cikkünkre.

Várhatóan az év végén dobja piacra COVID-19 elleni vakcináját a GlaxoSmithKline (GSK), mivel a korai kísérletek ígéretes eredményekkel zárultak, így heteken belül megkezdődhetnek a kései fázisú tesztek is - számolt be a hírről a The Guardian című brit lap internetes kiadása. A koronavírus elleni oltóanyagot a cég a francia Sanofival közösen fejlesztette, és eredetileg 2021 első felében szerették volna megszerezni a használatához szükséges hatósági jóváhagyást, ám tavaly decemberben komoly akadályokba ütköztek: a vakcina nem váltott ki kellően erős immunválaszt az idősebb korosztályban.

A gyártók szeretnék, ha az év végére piacra kerülhetne közös fejlesztésű vakcinájuk.

Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Szabad az út a 3. fázisú tesztekhez

Most azonban a GSK és partnercége fellélegezhet, mivel a 2. fázisú vizsgálat időközi eredményei alapján minden korcsoportban "erős semlegesítő antitest-választ" váltott ki a formula, ráadásul biztonsági aggályok sem merültek fel, így lényegében szabad az út a 3. fázisú teszekhez. "Úgy gondoljuk, hogy ez az oltóanyag-jelölt jelentős mértékben hozzájárulhat a COVID-19 elleni folyamatos küzdelemhez, és amint lehet, áttérünk a 3. fázisra, hogy teljesíthessük a célunkat: vakcinánk rendelkezésre álljon még az év vége előtt" - idézi a cikk Roger Connort, a GSK oltási ágazatának elnökét.

A vakcina a Sanofi influenzaoltásához hasonlóan működik, és a GSK által fejleszett úgynevezett adjuváns mellett fogják alkalmazni, mely a formula hatékonyságának "fellendítésére" szolgál. A 3. fázis várhatóan heteken belül indul és mintegy 35 ezer felnőtt vesz benne részt, több országból. Sőt, az eredeti oltóanyag mellett két további, a vuhani (D614) és a dél-afrikai (B.1.351) vírusvariánsok elleni változtatot is tesztelik. A fejlesztők abban bíznak, hogy az utolsó negyedévben a vakcina megkaphatja a szükséges hatósági engedélyeket.

