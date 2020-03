Koronavírus: újabb száz áldozat Franciaországban

"A fertőzöttek száma megduplázódott négy nap alatt" - hangsúlyozta Jérome Salomon, a tárca járványügyi felelőse, aki szerint a vírus terjedése gyorssá és intenzívvé vált. Egy nap alatt 91 új beteget kellett intenzív osztályra szállítani, ahol már 1122 fertőzöttet látnak el.

Koronavírus: már 85 fertőzött Magyarországon A péntek reggeli hivatalos jelentés szerint újabb magyar állampolgárokat és egy iránit diagnosztizáltak Covid-19-cel, ezzel 85-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Kattintson a részletekért!

A járvány januári kezdete óta 10 955 koronavírus-teszt bizonyult pozitívnak, de Franciaországban ennél több embert tekintenek fertőzöttnek, függetlenül attól, hogy elvégezték-e náluk a tesztet. Eddig összesen 50 ezer embert teszteltek a francia egészségügyi szervek.

A fertőzöttek átlag életkora hatvan év, s az elhunyt betegek hat százaléka hatvan év alatti volt.

Jérome Salomon megerősítette, hogy a járvány terjedésének megfékezésére elengedhetetlen, hogy mindenki betartsa a kedden életben lépett szigorú kijárási korlátozásokat. "Ha mindenki leszűkíti a kapcsolatait, sokkal kevesebb fertőzött lesz" - mondta. "Otthon kell maradni annak érdekében, hogy ne legyen több halott és több súlyos eset" - tette hozzá. A franciák kedd déltől csak igazolással és halaszthatatlan ügyben hagyhatják el a lakhelyüket, ha munkába, bevásárolni vagy orvoshoz mennek.

Néhány napja még nagy volt a tömeg a párizsi Disneylandnél. Fotó: Getty Images

Bezárt a párizsi Sacré-Coeur bazilika

Történetében először bezárt a turisták által kedvelt párizsi Montmartre-on álló Sacré-Coeur bazilika is. "Ha a franciaországi templomok nyitva is maradnak, a montmartre-i Sacré-Coeur bazilika bezárja kapuit" - tudatta közleményében Jean Laverton, az intézmény rektora.

"A bazilika fontos egyházi épület, de egyben az egyik leglátogatottabb párizsi műemlék is. A kormány legutóbbi utasításai és a szigorú elkülönítés szükségességének megfelelően ezek a műemlékek zárva tartanak a nagyközönség előtt" - tette hozzá.

A bazilika, amelynek az építését 1914-ben fejezték be, most első ízben zár be - hangsúlyozta Jean Laverton, aki "távimára" szólította fel a híveket. A franciaországi templomokat nem zárták be, de a kormány honlapja szerint 20 embernél több nem tartózkodhat egyidejűleg egy imahelyen. Semmilyen misét nem szabad gyülekezet jelenlétében bemutatni, bármekkora is legyen - közölte kedden a Francia Püspöki Konferencia. Sok szentmisét a katolikus média közreműködésével, illetve a közösségi hálón közvetítenek.

Már 71 magyar cégnél megjelent a honvédség. A cél az ország szempontjából létfontosságú vállalatok működésének biztosítása - bővebben erről az nlc.hu cikkében olvashatnak!