Koronavírus: újabb komplikáció egy ígéretes oltásnál

Igazi érzelmi hullámvasút volt a hétfői nap a vakcinagyártóknak, főképp annak a maroknyi 11 fejlesztőcégnek, illetve konzorciumnak, amelyek már a klinikai tesztelés harmadik, azaz az engedélyeztetési eljárások előtti utolsó fázisában jár. A Pfizer és a német Biontech ugyanis bejelentette: kísérleti oltóanyaguk 90 százalékban hatásos lehet.

A hírre a tőzsdék meredek emelkedéssel, a kutatók bizakodással, sokak pedig kitörő örömmel reagáltak. Eközben azonban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vakcinajelölteket felvonultató listáján az első helyen álló Sinovac, egy kínai gyógyszercég szintén harmadik fázisban lévő oltásának klinikai kíséleteit felfüggesztették Brazíliában, mert "súlyos, nem várt esemény" következett be - adta hírül a BBC. A brazil egészségügyi szabályozásért felelős hivatal, az Anvisa szerint az eset még október 29-én történt, ám további részleteket nem árultak el. Ahogyan a CoronaVac névre keresztelt oltóanyagot fejlesztő Sinovac Biotech is hallgat egyelőre.

Bár az CoronaVac még csak a klinikai tesztelés harmadik fázisában jár, Kínában már százezreket immunizáltak vele. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Nem véletlen egyébként, hogy több oltóanyagot is tesztelnek a dél-amerikai államban, Brazíliában ugyanis - az Egyesült Államok és India után - a harmadik legsúlyosabb a járványhelyzet. A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint eddig több mint 5,6 millió igazolt esetről tudni az országban, a COVID-19-cel összefüggésbe hozható halálesetek száma pedig átlépte a 163 ezret.

Egy haláleset lehet a közvetett ok

A portál beszámolója szerint hétfőn az Anvisa mindössze annyit közölt, hogy "súlyos, nemkívánatos esemény után döntött a CoronaVac oltás klinikai vizsgálatának megszakításáról". Azt a hivatal nem árulta el, hogy mi történt, sem pedig azt, hogy hol. A brazíliai kísérletek közreműködőjének, a Butantan orvosi kutatóintézetnek a vezetője, Dimas Covas azonban nem volt ennyire szűkszavú. A helyi lapoknak azt mondta, egy haláleset miatt függesztették fel a klinikai vizsgálatokat. A Reutersnek nyilatkozva azonban állította, a halálesetnek nincs köze az oltáshoz.

Máshol egyelőre nincs gond

Eközben viszont Indonéziában és Törökországban tovább folytatódnak a Sinovac vakcinajelöltjének késői stádiumú kísérletei, eddig egyik ország sem jelentette be a felfüggesztést. Sőt, az indonéz állami tulajdonban lévő Bio Farma, ami a Sinovac kísérleteinek helyi partnere, a Reuters hírügynökségnek úgy fogalmazott, minden zökkenőmentesen zajlik.

Nem az első eset

A klinikai vizsgálatok felfüggesztése azonban nem is annyira szokatlan. Legutóbb - ahogy arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk - szeptemberben, az Egyesült Királyság szüneteltette egy másik COVID-19 vakcina vizsgálatait, mert az egyik résztvevőnél felmerült a mellékhatások lehetősége. Végül néhány nappal később folytatták az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű oltóanyagjelöltjének vizsgálatait, mivel a szabályozó hatóságok szerint az biztonságosnak bizonyult.

Érdemes megjegyezni, hogy Jair Bolsonaro brazil elnök korábban nyíltan az AstraZeneca-oltás mellett tette le a voksát, mondván, kormánya nem vásárolna kínai gyártmányú COVID-19 vakcinát.

Kínában már javában oltanak

A Sinovac vakcinajelöltjét pedig Kínában már százezrek immunizálására használták egy vészhelyezti program keretében. A BBC beszámolója szerint, melyet felvételekkel is alátámasztottak, a helyi hatóságok jóváhagyása után már múlt hónapban több százan várakoztak oltásra Jivu városában. Kínában a CoronaVac mellett további két vakcinával is immunizálják már az embereket. A Sinovac egy korábbi nyilatkozatban közölte, már szinte minden alkalmazottját és azok családtagjait is beoltották. A kínai egészségügyi hatóságok pedig azt mondták, nem figyeltek meg súlyos mellékhatásokat a klinikai vizsgálatok során.

