Koronavírus: újabb 46 áldozatot szedett itthon

Újabb 1337 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 388799-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 46 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 13752-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 48 éves nő is, aki mentális retardációval közdött.

3883-an vannak kórházban

Jelenleg 77583 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3883-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 314-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 298008 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 20718 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 3,38 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Második oltását kapja meg egy lakó egy martonvásári idősotthonban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Részletek a vakcinázásról

Vasárnap estig már 336297 személyt oltottak be a koronavírus ellen, 129339-en már a második oltást is megkapták. Az elmúlt napokban a háziorvosok többsége már oltotta a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegségekkel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik V vakcinával). Ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása, az heti oltási tervet az Operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertetik.

A vakcinázás ütemét és gyorsaságát továbbra is jelentősen befolyásolja az oltóanyagok érkezése. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett védelmi intézkedések. Európa több országában már a harmadik hullám zajlik, ráadásul a brit vírusmutáns is gyorsan terjed.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalmat és a többi védelmi intézkedést a kormány március 1-jéig meghosszabbította. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

