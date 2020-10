Koronavírus: új jelenség ütötte fel a fejét

Koronavírus: szorong, fél? Így küzdjön meg vele Sokakat aggaszt a koronavírus-járvány, de vannak, akik alapból szorongásos zavarokkal küzdenek, és most kemény harcban állnak mentális egészségük megőrzéséért, illetve a pánikrohamaik ellen. Segítünk!

A pandémiás fáradtság egyelőre ismeretlen jelenség, de az már most is tény, hogy nagyon sokat romlott a lakosság mentális állapota - mondta a WHO megállapításával kapcsolatban az InfoRádiónak Bojti Andrea pszichológus. Szerinte ez egy, az ember alapvető társas természetéből fakadó jelenség, hiszen nehéz számunkra, hogy izoláltan éljük a mindennapjainkat. A szakember úgy véli az, hogy ki mennyire éli meg súlyosnak a helyzetet, a kulturális hagyományoktól is függhet, még Magyarország határain belül is jelentős különbségek vannak ebben.

A pandémiás fáradtság egy új, egyelőre ismeretlen jelenség. Fotó: Getty Images

Rámutatott, még a gyerekeknél is tetten érhető, hogy életkoronként eltérően viselik a távolságtartást. Míg a kisgyerekeknek természetes, hogy főleg otthon vannak a szüleikkel, addig a kamaszoknál, ez komoly pszichés problémák kialakulásához is vezethet, hiszen ők most lépnének abba a személyiségfejlődési szakaszba, amiben már a társas kapcsolatok dominál(ná)nak.

Bojti Andrea szerint a pandémiás fáradtság egyik nagyon is tetten érhető jele, hogy míg tavasszal megtapsoltuk az egészségügyet és egymást biztatva maradtunk otthon, most épp az ellenkezője történik. Beszélt arról is, mind többen keresik fel a pszichológusokat szorongásos tünetekkel, és nőtt a hipochondriával összefüggésbe hozható eseteknek a száma.

