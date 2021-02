Koronavírus: több városban is romlik a helyzet

Koronavírus: egy 6 éves is elkapta a brit mutánst itthon - kattintson!

A 6. héten elvégzett vizsgálatok eredményei alapján úgy tűnik, hogy tovább folytatódott az új típusú koronavírus koncentrációjának növekedése - számolt be róla az NNK. Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen, valamint az 5 vizsgált Budapest környéki település (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi és Százhalombatta) közös mintájában is nőtt a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja.

Továbbra is ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra! Fotó: Getty Images

A közzétett infografikán jól látszik továbbá, hogy Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen emelkedő tendenciát mutat, míg a többi vizsgált településen jelenleg stagnál a koronavírus szennyvízben mért mennyisége. Ez tehát azt jelenti, hogy még mindig számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírust országszerte, egyes helyeken pedig az új esetek számának ugrására is számítani lehet. Békéscsabán, Egerben, Kecskeméten, Pécsett, Salgótarjánban és Szombathelyen egyébként továbbra is alacsony kategóriába sorolható a koncentráció.

Forrás: NNK

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-járvány lassítása érdekében. A kedvező tendencia fenntartásához pedig kiemelten fontos a járványügyi szabályok betartása. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését.

