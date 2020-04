Koronavírus: több mint 3 ezer francia áldozat

Franciaországban is egyre nagyobb méreteket ölt a koronavírus-járvány. Az országban már több mint 44 ezer fertőzöttről és 3024 áldozatról számoltak be. A betegek közül mintegy 21 ezret kórházban ápolnak, több mint 5 ezren intenzív osztályon fekszenek. A jelenlegi helyzetben ez utóbbi adat, a 24 órás megfigyelésre szoruló súlyos, légúti problémákkal kezelt betegek száma a legfontosabb, mert ez alapján tudják a hatóságok megítélni a március 17-én életbe léptetett kijárási korlátozások hatásait - közölte Jérome Salomon, a francia egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse. Egyébként a súlyos betegek harmada 60 év alatti, közülük 64-en 30 évnél is fiatalabbak.

Koronavírusos beteget szállítanak kórházba a Párizs közelében lévő Créteilben.

Fotó: Getty Images

Párizsban és környékén a legnagyobb a baj

Hétvége óta a Párizs körüli Ile-de-France a leginkább túlterhelt régió. Itt a héten várható a koronavírus-járvány tetőzése. A párizsi kórházakban eddig 954-en vesztették életüket és 1792-en fekszenek intenzív osztályokon. A fővárosi kórházakban egyébként jelenleg 7698 fertőzöttet kezelnek. Franciaországban a járvány első gócpontja Mulhouse városa volt, ahol csaknem 4 ezer koronavírusos beteg van kórházban, közülük 844-en intenzív osztályon fekszenek. Itt a járvány kezdete óta 947-en hunytak el.

Az Elzász-Lotaringa régióból hétvégén több mint 250 súlyos, de stabil állapotban lévő koronavírusos beteget szállítottak át repülővel, helikopterekkel és mentővonatokkal az ország kevésbé leterhelt régióiba, valamint németországi kórházakba is. Közben napról napra emelkedik a tesztelések száma is, jelenleg napi 20 ezer szűrés készül. De hamarosan elérhető lesz a szerológiai vizsgálat, azaz a vérvétellel készülő teszt is.

Kína segít

A francia kormány számításai szerint az országnak hetente 40 millió maszkra van szüksége a koronavírus-járvány idején, de az ország csak 8 millió gyártására képes. Ezért vasárnap délután már meg is érkezett az első nagyobb szállítmány, hétfőn pedig egy újabb repülőgép érkezett. A francia kormány a következő 14 hét alatt több mint egymilliárd maszkot importál Kínából, amelyek hetente két nagyobb szállítmányban érkeznek majd. Az eszközöket a lopások elkerülése miatt rendőrök segítségével juttaják el az intézményekbe.

