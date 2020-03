Koronavírus: több magyar ragadt külföldön

A koronavírus-fertőzés már mindenhol jelen van Magyarországon és egyenletesen oszlik meg a betegek száma. Ha gócpontok alakulnak ki, akkor meghozzák a szükséges intézkedéseket, de jelenleg nincs ilyen, ezért továbbra sem javasolja az operatív törzs a kijárási tilalom bevezetését - ismertette Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A szükséges intézkedéseket azonban minden nap felülvizsgálják, hogy időben tudjanak lépni - tette hozzá. Arról is szólt, hogy nem tervezik korlátozni az idősek mozgását, mert bíznak benne, hogy megfogadják ajánlásaikat és otthon maradnak.

Katonai járőrök Győr belvárosában. MTI/Krizsán Csaba

A koronavírus nem válogat

A koronavírus súlyos esetben a tüdőt támadja, vírusos tüdőgyulladást okozva.

A tisztifőorvos megerősítette, hogy kimutatták a koronavírust a Szegedi Tudományegyetem rektorának szervezetében. Ebből is látszik, hogy a vírus nem válogat, bárkit megfertőzhet - emelte ki Müller Cecília. Fontos tudni azt is, hogy az újszülöttek immunrendszere még nem találkozott kórokozókkal. Ezért a maximális biztonság érdekében azt javasolják, hogy inkább az erkélyeken, illetve nyitott ablak mellett történjen a levegőztetésük.

A tisztifőorvos közölte azt is, hogy másodszor is negatív lett a Magyarországon járt, majd koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált marokkói közlekedési miniszter összes magyarországi kontaktjának tesztje. Ugyan nem nevesítette, de tájékoztatása alapján Pintér Sándor belügyminiszter tesztje is negatív.

Több magyar ragadt külföldön

Jelenleg nem tudnak olyanról, aki külföldön veszélyben lenne, de több magyar ragadt külföldön a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések miatt - közölte Lakatos Tibor. Mint mondta, ebben a helyzetben minden önkéntes adomány sokat számít, de a védekezésnek nincs anyagi korlátja, az anyagi erőforrás biztosított. Egyedüli nehezítő tényező, hogy a világon mindenki védőeszközöket akar beszerezni, ennek ellenére folyamatosan érkeznek szállítmányok.

Arra a kérdésre, hogy megyénként elegendő-e egyetlen mentő, amely a koronavírus-tüneteket mutatókhoz megy ki mintát venni, Lakatos Tibor azt válaszolta, az Országos Mentőszolgálat jelzése alapján a kapacitás elegendő, de megszervezik a tartalék lehetőségeket.

