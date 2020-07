Koronavírus: tényleg véd, ha sok vizet iszunk?

Bár a néhány hónappal korábbi állapothoz képest már jóval több információtderítettek ki a tudósok a SARS-CoV-2 nevű koronavírusról és az általa okozott COVID-19 megbetegedésről, még mindig sok a homályos pont. Ez az információhiány is hozzájárul ahhoz, hogy rengeteg álhír és téves egészségügyi tanács terjed a különböző internetes oldalakon, fórumokon, amiket ismerősök sokszor teljesen jóhiszeműen osztanak meg egymással. Bár a Facebook igyekszik figyelmeztetni, ha valaki ilyet posztol, van, hogy átcsúszik a rendszerükön egy-egy tévhit, legutóbb például a vízivás és a koronavírus kapcsolatával kapcsolatos tanács söpört végig a közösségi oldalon.

Az eredeti cikk szerint japán orvosok felfedezték, hogy ha 15 percenként megiszunk egy pohár vizet, az segít kimosni a szervezetünkbe esetlegesen bejutott vírusokat. A torokban lévő kórokozókat ugyanis a víz leöblíti a gyomrunkba, ahol annak savas közege elpusztítja azokat. Mindez nagyon jól hangzik, és mennyivel egyszerűbb is lenne, ha a védőmaszk, kézfertőtlenítő és távolságtartás helyett gyakori vízivással lehetne védekezni afertőzésellen - sajnos azonban semmi sem igaz belőle.

A megfelelő folyadékpótlás nagyon fontos, de a koronavírus elleni védekezésben nem segít. Fotó: Getty Images

"A vízivás nincs semmilyen hatással a koronavírusok terjedésére" - szögezte le Krys Johnson, a Temple Egyetem biostatisztika és járványtan professzorasszisztense a Factcheck.org oldalon, amelynek fő célja, hogy leszámoljon a hasonló tévhitekkel. Ha belélegezzük egy fertőzött személy orrából vagy szájából származó apró cseppeket, a koronavírus máris bejutott a légutainkba, és az orrunkból a tüdőbe vándorolhat, ezt a folyadékfogyasztással nem lehet kivédeni - magyarázta.

A forró fürdő sem segít

Egy másik, szintén gyakori tévhit a COVID-19 és a víz kapcsolatáról, hogy érdemes meleg fürdőt venni, mert az szintén segít elkerülni a megbetegedést. Mindezt arra alapozva, hogy a forró víz hatására testünk is felhevül, a meleg környezetben pedig a vírus elpusztul. Ezzel kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztázta, hogy a meleg fürdővíztől testünk belső hőmérséklete normális esetben nem nő meg, továbbra is 36,5-37 Celsius-fok között marad. Ahhoz, hogy ez feljebb kússzon, extrém forró körülmények kellenek, ami pedig már életveszélyes lehet, ezért ilyen védekező módszerrel senki ne próbálkozzon.

Így védekezhetünk vízzel

Természetesen a nyári melegben fontos, hogy sok folyadékot igyunk, de ne így próbáljunk védekezni a koronavírus ellen. Abban ugyanis minden szakember egyetért, hogy a víz egyetlen módon képes gátat szabni a fertőzésnek: ha mosásra használjuk. A gyakori és alapos, szappanos kézmosás továbbra is fontos, ezenkívül ne felejtsük el rendszeresen letörölni a gyakori használati tárgyainkat és a közösségi terekben a sokak által megérintett felületeket (például kilincsek, kapaszkodók, liftgomb).

