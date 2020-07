Koronavírus: szigorított Ausztria

Az Ausztria által bejelentett beutazási korlátozások azokra vonatkoznak, akik a koronavírus-járvány szempontjából kockázatot jelentő 32 ország valamelyikéből kívánnak visszatérni Ausztriába. A visszatérőknek rendelkezniük kell egy 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszttel, annak hiányában azonban házi karanténba kell vonulniuk.

Negatív teszt vagy karantén - ez a két lehetőség.

Ez vár a karanténban lévőkre

A koronavírus terjedésének megelőzése céljából karanténban lévők kötelesek 48 órán belül saját költségükre elvégeztetni a koronavírus-tesztet. Azok, akik ezt elmulasztják, akár 1450 euró - több mint 500 ezer forint - pénzbírságra is számíthatnak. Magyarország azonban továbbra is stabil országnak számít a koronavírus-járvány szempontjából. Innen tehát még most is korlátozások nélkül lehet beutazni Ausztriába. Az osztrákok egyénként eddig több mint 20 ezer igazolt esetről és 712 áldozatról adtak hírt.

Szerbiában újabb rekord dőlt meg

Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 467 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. A járvány halálos áldozatainak száma pedig egy nap alatt nyolccal nőtt. Így jelenleg 23730 igazolt esetről és 534 elhunytról tudnak az országban. A járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb közlése szerint azonban csupán azért magas az új fertőzöttek száma, mert naponta több mint tízezer koronavírustesztet végeznek el, és - a nagy számok törvénye alapján - a sok teszt sok fertőzöttre derít fényt.

További számok a szomszédból

Horvátország csaknem 4900 fertőzöttről és 136 áldozatról, Szlovákia 2179 koronavírusos betegről és 28 halottról, Szlovénia 2082 esetről és 116 elhunytról, Románia pedig csaknem 44800 megbetegedésről és 2187 halálesetről számolt be hétfőig. Ukrajnában ugyanakkor már 67 ezer embert fertőzött meg és 1636 életet követelt az új kór.

