Koronavírus: "senki nem legyőzhetetlen"

Bár az új típusú koronavírus főként az idősebb korosztályra veszélyes, a fiataloknak egyre nagyobb a felelőssége abban, hogy a járvány ne erősödjön fel újra a tavaszi szintre. Jelenleg ugyanis főként a 30 év alattiak terjesztik a fertőzést a legnagyobb mértékben, mivel ők élnek aktívabb szociális életet. Ez pedig kockázatos lehet. "Nem akarunk felesleges jóslatokba bocsátkozni, de elképzelhető, hogy egy idő után többen kerülnek kórházba, és nőni fog a halálozási ráta is" - szögezte le Hans Kluge, aki elismerte, hogy bár a fiatalok ritkábban halnak bele a COVID-19-be, a betegség több szervet is megtámadhat. "Senki nem legyőzhetetlen" - szögezte le.

Fiatal túlélők: "nem könnyű megszabadulni a koronavírustól" Bár a fiatalok 80 százaléka tünetmentesen átvészeli a koronavírus-fertőzést, minden ötödik közülük súlyos szimptómákkal, hetekig fekszik a kórházban, illetve gyakran hónapokkal a COVID-19 után sem nyeri vissza régi egészségét. Korábbi cikkünkben elolvashatja néhány érintett beszámolóját.

A szakember hangsúlyozta mindazonáltal azt is, hogy a járványügyi hatóságok és az egészségügyi dolgozók már felkészültebbek, mint februárban voltak, amikor először ugrottak meg az esetszámok. Egyben úgy vélte, van lehetőség arra, hogy a járványt az országok a gazdaság leállítása és az iskolák bezárása nélkül is ellenőrzésük alatt tartsák.

A fiataloknak is ugyanúgy hangsúlyt kell fektetniük afertőzésmegelőzésére, mint az időseknek. Fotó: Getty Images

A bulik veszélyesebbek, mint az iskola

Ősszel a tanév megkezdése és a közelgő influenzaszezon miatt azonban mindenképp új kihívásokkal kell szembenézni a járvánnyal folytatott harcban. Az iskolákra kitérve Kluge úgy vélte, hogy bár a gyerekek szintén terjeszthetik a vírust, a társas összejövetelek e szempontból kockázatosabbak, mint a tanintézmények.

Eközben a WHO főigazgatója bejelentette, a világszervezet bizottságot állít fel, amelynek a feladata az lesz, hogy megvizsgálja a 2005-ben elfogadott Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (IHR) a pandémiában vállalt szerepét. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben, diplomaták előtt hozzátette azt is, hogy a bizottság technikai ajánlásokat is megfogalmaz a rendszabályokkal kapcsolatban, valamint azok esetleges kiegészítéséről is dönt majd. A bizottság először szeptember 8-én és 9-én ül majd össze.

