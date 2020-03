Koronavírus: rossz a helyzet Romániában

Egy nap alatt több mint 300 új koronavírusos beteget regisztráltak Romániában. Erre még nem volt példa az országban a járvány megjelenése óta. Az új esetek száma csaknem dulpájára nőtt az előző naphoz képest. Emellett 9 halálesetet is jelentettek.

A fertőzöttek átlagéletkora 46 év

Romániában eddig 1815 embert fertőzött meg és 43 áldozatot szedett az új típusú koronavírus, külföldön pedig már 12 román állampolgár hunyt el a betegség következtében. A legfrissebb összesítés szerint 52 beteget kezelnek intenzív osztályon, közülük legalább 30-an súlyos állapotban vannak. Emellett az ország területén csaknem 9 ezer személy van intézményes karanténban, több mint 132 ezren pedig otthoni elkülönítésben várják ki a betegség lappangási idejét. A kormány által közzétett statisztikai adatok szerint a koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora 46 év. Többségük - 55 százalékuk - életkora 19-50 év közötti, és csupán nyolc százalékuk múlt el 70 éves. A betegek 55 százaléka nő, 3 százalékuk 18 év alatti.

Ekkorra várják a tetőzést

A koronavírus-járvány megjelenése óta mintegy 200 ezer román állampolgár tért vissza fertőzött országokból Romániába, és húsvétig további 200 ezer ember érkezésére számítanak. "Ők elfutottak a halál elől, de halált hozhatnak hozzánk" - fogalmazott Nelu Tataru egészségügyi miniszter. Mint mondta, a jelenlegi számítások szerint április második felére várható a járvány tetőzése, amikor a fertőzöttek száma 10 ezer körüli lesz. Ezt az számot azonban nagy mértékben befolyásolja, hogy az állampolgárok mennyire tartják be az elszigetelődés szabályait. Megtörténhet az is, hogy lesz egy őszi, második tetőzés is, ekkorra azonban már sokan elnyerik a betegséggel szembeni védettséget, így ez minden bizonnyal kisebb lesz az áprilisinál - véli a miniszter.

A román kormány már a koronavírus elleni küzdelem negyedik forgatókönyvére készül, amely kétezer fő megbetegedése után lép életbe. Eszerint már csak a súlyos eseteket szállítják kórházba, az enyhe tüneteket mutató betegeket pedig otthonukban próbálják meggyógyítani. Ebben a forgatókönyvben az is szerepel, hogy a fertőzött, de enyhe tüneteket mutató orvosok a járványkórházakban maradnak, és részt vesznek a gyógyításban. Romániában jelenleg 2000-2300 kórházi ágy áll rendelkezésre a koronavírus-fertőzött betegek gyógyítására. Az új forgatókönyv szerint azonban újabb 36 kórházat alakítanak át, így további 8000 fertőzöttet tudnak majd fogadni. Az új rendelet értelmében az állami egészségügyi ellátásban dolgozókat szükség esetén más egységekbe vezényelhetik. Az orvosok, nővérek és ápolók nem utasíthatják el az időszakos áthelyezést.

Az elkülönített fertőzötteket monitorozzák egy bukaresti orvosi központban.

Fotó: Getty Images

Szükségszállások a dolgozóknak

Az egészségügyi személyzet, az áruszállítók és az energetikai rendszerben dolgozók szükségszállásáról rendelkezik a negyedik romániai katonai rendelet. Az elkülönítés lehetőségének a megteremtésével segíteni szeretnének azokon, akik segítik az országot a koronavírus-járvány leküzdésében. A nemzetközi áruszállításban dolgozók számára a munkáltatójuk vagy a hatóságok biztosítanak 14 napos szükségszállást a hazatérés után. A rendelet azonban annak a lehetőségét is biztosítja, hogy a szállítók otthoni elkülönítésben maradjanak. A koronavírus-járvány idején a rendelet a légi és a vízi szállításban dolgozó személyzetre is érvényes.

Az egészségügyi személyzetet szállodákban helyezik el, hogy elkerüljék családjuk megfertőzését. A katonai rendelet emellett megelőző elkülönülést ír elő azok számára is, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be a földgáz kitermelésében és a villamosenergia előállításában, továbbításában és szolgáltatásában, valamint a szolgáltató rendszerek fenntartásában. Az energetikai rendszer fennakadások nélküli működtetése ugyanis elengedhetetlen a koronavírus elleni harcban. A katonai rendelet továbbá megtiltja az energia- és üzemanyagárak emelését, valamint a víz- és szemétdíj növelését a koronavírus terjedése miatt kialakul sürgősségi helyzet idejére. Előírja a tömbházak lépcsőházainak és liftjeinek rendszeres fertőtlenítését is, valamint azt, hogy a tömbházak bejáratainál fertőtlenítő szereket kell elhelyezni.

Sokan megszegték a szabályokat

Romániában csaknem 24 ezer embert bírságoltak meg az elmúlt napokban a koronavírus terjedése miatt bevezetett kijárási korlátozások megszegése miatt. A kirótt bírságok összege meghaladja a 31,41 millió lejt, vagyis a 2,19 milliárd forintot. A hatóságok a karanténra vonatkozó szabályok betartását is szigorúan ellenőrzik. Az új rendelet szerint a házi elkülönítés szabályait megszegő személyeknek amellett, hogy a tettenéréstől további 14 napos karanténba kell vonulniuk, fizetniük is kell a vesztegzár költségeit. Már több mint 4 ezren szegték meg az erre vonatkozó szabályokat.

