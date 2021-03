Koronavírus: rendkívüli mértékben romolhat a helyzet

Jelenleg az új típusú koronavírus brit variánsa a domináns itthon, amely nemcsak gyorsabban és könnyebben terjed, de súlyosabb betegségeti is okoz, mint a kezdeti vírus. Emiatt rendkívüli mértékben növekedhet tovább a fertőzöttek és a betegek száma - hívta fel a figyelmet Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Zsákai Zsolt háziorvos oltáshoz készíti elő a vakcinát. Fotó: MTI/Varga György

Még nem nyithatunk

Koronavírus: "még nem jött el a lazítás ideje" - részletek!

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett korlátozásokkal kapcsolatban a szakember úgy fogalmazott, tudja, hogy a lakosság fele szabadulna, az emberek másik fele azonban aggódik és még szigorúbb korlátozásokat követel. Egy biztos: még messze nincs itt a nyitás ideje - szögezte le. Elmondása szerint az elkövetkezendő hetek nagyon nehezek lesznek, ezért mindenkitől toleranciát és türelmet kért, valamint arra biztatta a lakosságot, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével.

Újabb vakcinák érkeztek

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy a mai napon 54 ezer adag koronavírus-vakcinát kaptunk a Modernától, az eredetileg várt 78 ezer AstraZeneca-oltóanyagból azonban csak 21600 dózis érkezett meg. Ismertette továbbá, hogy egyelőre 6752 kijelölt oltópont van Magyarországon, és ebből mintegy 6 ezer működik most aktívan. Emellett beszámolt arról is, hogy nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek a magyar vakcina fejlesztésén is. Jelenleg az állatkísérletek szakaszában tartanak.

Viseljünk maszkot!

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap során 567, szeptember 21-e óta pedig összesen 34490 személy ellen intézkedtek a rendőrök a koronavírus elleni védekezést célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

