Koronavírus: országok, ahol rekordot döntött a fertőzöttek száma

Az új koronavírussal fertőzöttek száma a napokban rekordot döntött Európa több országában is, így továbbra is a kontinens számít a járvány epicentrumának. Emiatt szakemberek az emlékeztető oltások mielőbbi felvételét sürgetik - írja aktuális összefoglalójában a Reuters.

Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Hollandiában hasonlóan alakul a járványhelyzet: a hét közepén csúcsot döntött a napi fertőzöttszám. Magyarországon a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint csütörtök reggelig 12 165 új esetet jelentettek, az elmúlt 24 órában 185 ember vesztette életét a koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozhatóan. (A növekvő esetszám egyébként az Egyesült Államokban is gondot okoz, ahol a múlt héten 23 százalékkal nőtt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma.)

Úgy tűnik, hogy emlékeztető oltás nélkül nehéz lesz megfékezni a koronavírus-járványt.

A harmadik oltást sem érdemes elbliccelni

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legújabb iránymutatása szerint minden felnőtt számára ajánlott az emlékeztető oltás felvétele - elsőbbséget élveznek a 40 év felettiek -, ami jelentős változást jelent a korábbi ajánláshoz képest. Ezt megelőzően ugyanis elsősorban az idős, vagy a legyengült immunrendszerű emberek számára javasolták az emlékeztető oltás felvételét.

"Izraeli és egyesült királyságbeli adatok azt mutatják, hogy az emlékeztető dózis beadását követően minden korcsoport tagjainál rövid távon jelentősen nő afertőzésés a súlyos megbetegedés elleni immunvédelem" - közölte az ECDC.

Minden eddiginél részletesebb vizsgálat készült a Pfizer-BioNTech-vakcina emlékeztető dózisának hatékonyságáról Izraelben. Az eredmények azt mutatták, hogy a harmadik adag mRNS-alapú vakcina igen hatékonyan képes csökkenteni a súlyos lefolyású megbetegedés kockázatát a frissen oltottaknál.

Andrea Ammon, az ECDC vezetője szerint az alacsony átoltottságú országokban érdemes minél gyorsabban bevezetni az emlékeztető oltást a felnőtt lakosság egésze számára, mert nagy a kockázata annak, hogy decemberben és januárban a COVID-19 okozta megbetegedés miatt kórházi kezelésre szorulók és az elhunytak száma is drasztikusan emelkedik majd.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy nem szabad a járvány elleni védekezést kizárólag a védőoltásokra alapozni, mert a COVID-19 elleni vakcinák által nyújtott védelem sokakban hamis biztonságérzetet kelthet.

Egyre több európai ország szigorít

A romló járványhelyzet miatt több európai országban is az eddigieknél jóval szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezetnek be. Ahogy arról a Reuters ír, Svédországban fokozatosan megkezdik az emlékeztető oltások bevezetését, ami minden felnőttet - nem csak a 65 év felettieket - érinti. A francia kormány is igyekszik felpörgetni a harmadik oltás beadatását sürgető kampányát, és a közeljövőben várhatóan már nem csak az 50 év felettiek kérhetik azt.

Szlovákiában a kormány szerdán kéthetes zárlatot rendelt el. Ausztriában hétfőn lépett életbe egy tíznapos országos zárlat, február elsejétől pedig a teljes lakosságnak be kell majd oltania magát.

Csehországban a kormány a 60 év felettiek és egyes szakmák képviselői - például az egészségügyben dolgozók - számára a védőoltás kötelezővé tételét tervezi. De Hollandiában is újabb szigorításokat jelenthetnek be a napokban.