Koronavírus: óriási bajt okozhat az új mutáns

A rendelkezésre álló információk szerint az indiai mutáns fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok. A kutatások első eredményei szerint ráadásul az emberiimmunrendszerkevésbé képes reagálni erre az új változatra - ismertette Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője. Egyébként ez az új mutáns az egyik - de korántsem az egyetlen - ok, amely megmagyarázza a koronavírus-járvány felgyorsulását Indiában, ahol a halálos áldozatok száma már a negyedmillióhoz közelít.

Óriási bajt okozhat az új mutáns, aggódnak a szakemberek.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Sok dolog nem világos még

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy az új típusú koronavírus indiai változatának kiismeréséhez még sok kutatásra van szükség. Fontos például megállapítani, hogy milyen gyorsan terjed és mennyire fertőzőképes ez a vírusfajta, illetve milyen mértékben csökkenti a védőoltások hatékonyságát. "Egyelőre viszont nincsenek ismereteink olyan tényezőkről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszereink és a védőoltásaink ne lennének hatékonyak. És ez lényeg" - jegyezte meg. Indiában egyébként már folynak a kutatások az új variáns fertőzőképességének, az általa okozott betegség súlyosságának és az oltott emberek szervezetében keletkezett antitestek reagálóképességének felmérésére.

Lesznek még aggasztó variánsok

A koronavírus terjedésének megállítása érdekében továbbra is be kell tartani az egészségügyi előírásokat, például a társadalmi távolságtartást, a maszk viselését és az érintkezések csökkentését - emelte ki a járványügyi vezető. "A jövőben is találkozni fogunk aggasztó variánsokkal, és mindent meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk a terjedésüket, korlátozzuk a fertőzéseket és csökkentsük a betegség súlyosságát" - tette hozzá.

