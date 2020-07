Koronavírus: októberig marad a vészhelyzet Olaszországban

Olaszországban a koronavírus-járvány kezdete óta már csaknem 246500 igazolt fertőzöttet és több mint 35 ezer halottat regisztráltak. Az egészségügyi minisztérium kedd esti adatai szerint az elmúlt nap során 217 új beteget diagnosztizáltak és 11-en haltak bele a COVID-19 szövődményeibe. A miniszterelnök ezért elengedhetetlennek tartotta a január 28-án bevezetett és július 31-éig hatályos vészhelyzet meghosszabbítását. A kormány egyébként eredetileg az év végéig akarta fenntartani a rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzetet, de végül csak további két és fél hónapot javasolt.

Ezért szükséges a hosszabbítás

A vészhelyzet meghosszabbítása az "óvatos figyelemfenntartás" miatt szükséges - jelentette ki Conte. Mint mondta, nem áll szándékukban igazolatlan félelmeket gerjeszteni a lakosságban. A koronavírus-járvány esetleges őszi erősödése, valamint az iskolakezdés előtt azonban nem akarják feloldani a készültséget. A vészhelyzet ráadásul fenntartja a polgári védelmi hatóság rendkívüli hatáskörét, a kormánynak pedig lehetőséget ad az elbocsátások befagyasztására, valamint a távmunkavégzés fenntartására.

Egyre több helyen teszik kötelezővé a kültéri maszkviselést is. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Madridban is kötelező lesz a maszk

A spanyol fővárost is magába foglaló madridi autonóm közösségben mindenhol - a nyilvános zárt és szabad helyeken egyaránt - kötelezővé teszik csütörtöktől a szájmaszk viselését az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében. Az ország 17 tartománya közül már csak a Kanári-szigeteken van érvényben rugalmasabb maszkviselési szabály, itt ugyanis szabadtéren még nem kötelező felvenni, ha megtartható a biztonságosnak vélt, legalább másfél méteres távolság. A fővárosban egyébként - függetlenül a csütörtökön életbe lépő kötelezettségtől - már most is szinte mindenki maszkban jár az utcákon. A madridi kormány egészségügyi tárcájának becslése szerint a lakosság 98 százaléka hord maszkot nyilvános helyen.

Koronavírus: újabb helyen lett kötelező a maszk - a részletekért kattintson!

A tartományi vezetés elővigyázatosságból további korlátozásokat is elrendelt. A vendéglátóhelyek például csak hajnali fél kettőig lehetnek nyitva, és maximum tíz ember alkothat egy csoportot. Ősztől pedig egyfajta immunitás-útlevél bevezetését tervezik azok számára, akik igazolják, hogy már átestek a koronavírus-fertőzésen. Ők mentességet kaphatnának, ha újabb korlátozások bevezetésére kerülne sor, például egy újabb járványhullám kialakulásakor. A spanyolok egyébként 280610 megbetegedésről és több mint 28400 halálesetről számoltak be szerdáig.

Franciaországban lassul a járvány

Némileg lassult az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése Franciaországban. A francia hatóságok kedden 725 új igazolt esetről számoltak be, míg a múlt héten 924 volt az átlagos napi adat. A szakemberek szerint a vírus reprodukciós rátája stabilan 1,3 az országban. Ez azt jelenti, hogy 100 fertőzött átlagosan 130 embert fertőz meg. A járvány visszaszorításához 1 alatti reprodukciós rátára van szükség.

A franciák egyébként eddig 221 ezer koronavírus-fertőzöttről és több mint 30 ezer áldozatról adtak hírt. Jelenleg 109 ezer körül alakul az aktív betegek száma, közülük több mint 5500-an kórházi kezelésre szorulnak. A gyógyultak száma már meghaladta a 81 ezret.

Szomorú látni, mit hoz ki a koronavírusól való rettegés az emberekből. Egy amerikai nő például paprikaspray-vel támadt egy párra, mert nem volt rajtuk maszk. A részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!