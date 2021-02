Koronavírus: nyárig jelentős lazításokat terveznek a britek

A koronavírus-járvány miatt leállított gazdaság és társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló kormányzati tervet ismertette hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a tervezetben szereplő minden egyes enyhítési lépés előtt az ugyancsak négy pontot tartalmazó kritériumrendszer összes elemének teljesülnie kell, és az egyes nyitási szakaszok között legalább öt hétnek el kell telnie.

Az első lépés

A nyitási terv első lépéseként március 8-án megindulhat a tanítás az összes angliai iskolában, és szabadtéri iskolai rendezvényeket is lehet majd tartani. A középiskolás diákokat azonban hetente kétszer koronavírus-szűrésnek kell alávetni. A szabadtéri közösségi helyszíneken - például a parkokban - ugyancsak március 8-ától lehetővé válnak a szabadidős tevékenységek is, de ezeket akkor még csak két, nem egy háztartásban élő ember végezheti egymás társaságában. Zárt térben - például a lakásokban - a külön háztartásokban élők ekkor még nem találkozhatnak. Ugyancsak az első nyitási szakasz részeként március 29-étől már hat, külön-külön háztartásokban élő ember, vagy két külön háztartás összes tagja tarthat összejöveteleket szabadtéren, és lehetővé válik szervezett sportrendezvények megtartása is gyerekek és felnőttek számára.

Nyárig jelentős lazításokat terveznek a britek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A második és harmadik szakasz

Az április 12-étől előirányzott második korlátozásenyhítési szakaszban már kinyithatnának a nem alapvető fontosságú cikkeket árusító boltok, a személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások - például a fodrászatok -, a zárt térben működő szabadidős létesítmények - köztük az edzőtermek -, valamint a szabadtéri vendéglátóhelyek, az állatkertek, a szabadidőparkok és az autósmozik. Emellett szabadtéren hat, nem egy háztartásban élő ember tartózkodhat egymás társaságában.

A harmadik nyitási szakasz május 17-én kezdődhet, amikor kinyithatnak a zárt térben működő szórakoztató és vendéglátó létesítmények, köztük a mozik, a pubok és az éttermek. Emellett lehetővé válik szabadtéri szórakoztató rendezvények, például koncertek megtartása is. Szabadtéri helyszíneken 30, zárt térben pedig 6, nem egy háztartásban élő ember tartózkodhat egymás társaságában. Ugyancsak lehetővé válik a nagyszabású rendezvények, például labdarúgó-mérkőzések közönség előtti megrendezése, de a közönség létszámát ekkor még korlátozzák az új típusú koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. Az ülőhelyekkel felszerelt, nyitott létesítményekben, például a stadionokban legfeljebb tízezer, vagy a teljes befogadóképesség legfeljebb 25 százalékának megfelelő számú néző foglalhat helyet, attól függően, hogy melyik jelenti a kisebb létszámot.

Az utazásokkal kapcsolatban Boris Johnson elmondta, hogy a kormány erre a célra létrehozott munkacsoportja április 12-éig megvizsgálja a turisztikai célú külföldi utazások újbóli engedélyezésének lehetőségét, és ugyanezen a napon beterjeszti ajánlásait is. Kedvező javaslatok esetén pedig május 17-étől már ismét lehetővé válhatnak a szabadidős célú nemzetközi utazások. A most érvényes korlátozások értelmében egyébként a brit állampolgárok - nagyon kevés számú nyomós indoktól eltekintve - nem utazhatnak külföldre.

A negyedik lépcsőfok

A hétfőn felvázolt tervek alapján a legkorábban június 21-én kezdődő negyedik nyitási szakaszban az emberek közötti kapcsolattartás minden jogi korlátozása megszűnhet, kinyithat az összes szabadidős létesítmény - köztük az éjszakai szórakozóhelyek is -, lehetővé válik a turisztikai célú hazai és külföldi utazás, és megszűnnek a nagyszabású rendezvényeket érintő korlátozások is. Mindehhez a brit kormány négy pontból álló kritériumrendszert állított össze, és mind a négy feltételnek a korlátozások enyhítését célzó minden további lépés előtt teljesülnie kell. Ennek alapján a zárlat feloldásának folyamata akkor haladhat előre a meghatározott időpontokban, ha:

az oltási program sikeresen folytatódik,

a bizonyítékok azt mutatják, hogy a koronavírus elleni vakcinák csökkentik a kórházi kezelésre szorulók és a koronavírus okozta halálozások számát,

az aktuális fertőződési ráták nem fenyegetnek a kórházi kezelésre szoruló betegek számának fenntarthatatlan mértékű megugrásával,

illetve nincs olyan új vírusvariáns, amely alapvetően megváltoztatja a kockázatok megítélését.

