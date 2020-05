Koronavírus: "nem szabad az önteltség csapdájába esni"

"A vészhelyzeti fásultság fenyegeti az értékes eredményeket, amelyeket elértünk ezzel a vírussal szemben. A hatóságok iránti bizalmatlanságról szóló jelentések és az összeesküvés-elméletekben való gondolkodás szítják a társadalmi és fizikai távolságtartás elleni mozgalmakat" - hangsúlyozta Hans Kluge, a WHO regionális igazgatója, majd így folytatta: "A bizalmatlanság, az intézkedésekkel szembeni ellenállás, a COVID-19 megfékezését szolgáló viselkedési szabályok megváltozásának semmibevétele olyan útra térít minket, amelyen egyikünk sem akar végigmenni."

Katonák járőröznek a párizsi Roissy Charles De Gaulle reptéren május 14-én. Fotó: Getty Images

Kitért arra is, hogy ugyanakkor vannak olyan emberek is, akik eltúlozzák az óvatosságot, korlátozva ezzel társadalmi érintkezésüket és hozzáférésüket az egészségügyi ellátórendszerekhez. Véleménye szerint a legfontosabb most, hogy a járvány terjedésének lassulásával sem szabad az önteltség csapdájába esni, ébernek kell maradnunk. Ezzel összefüggésben felidézte, hogyan jelentkeztek újabb járványgócok a közép-kínai Vuhanban és Dél-Koreában, ahol a vírus egy időre eltűnt. Mint mondta, ez figyelmeztetés volt arra, hogy a koronavírus újabb felbukkanásának veszélye nem múlt el.

A WHO európai régiójában észlelték a COVID-19 betegségben világszerte elhunytak 56 százalékát, vagyis mintegy 160 ezer halálesetet - mondta Kluge. A kontinensen 1,78 millió fertőzöttet azonosítottak, ami globálisan 43 százaléknak felel meg. Kluge megjegyezte azt is, hogy Nagy-Britannia, Oroszország és Spanyolország azon tíz állam közé tartozik, ahol a legtöbb fertőzöttet regisztrálták az utóbbi 24 órában.