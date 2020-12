Koronavírus: nem javul a helyzet Németországban

Koronavírus: beadták az első oltást a britek - részletek itt.

A német kancellár szerint nagyon-nagyon komoly a járványhelyzet, és az új koronavírus-fertőzöttek túlságosan magasan stabilizálódott számát nem lehet kellőképpen csökkenteni az eddigi intézkedésekkel. Jó irányba tett helyes lépésnek nevezte ugyanakkor a bajor tartományi kormány döntését, amellyel szerdától január 5-éig tovább szigorítják az emberek fertőzésveszéllyel járó érintkezéseinek visszaszorítását szolgáló korlátozásokat. A legfőbb új szabály, hogy mindenki csak a leginkább szükséges esetben - például munkavégzés, bevásárlás, testmozgás céljából - hagyhatja el az otthonát. Újabb korlátozások viszont nemcsak Bajorországban, hanem az összes többi tartományban is szükségesek, hogy Németország át tudja vészelni a telet - hangsúlyozta Angela Merkel, mielőbbi döntést sürgetve.

Ezek a tervek

A kancellár a kiszivárgott részletek szerint azt akarja elérni a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős tartományi kormányoknál, hogy rendeljenek el egy csaknem teljes körű zárlatot a karácsony után, december 27-étől január 3-áig, vagy szükség esetén akár január 10-éig. A legfőbb szigorítás pedig az lenne, hogy csak a mindennapi élethez elengedhetetlen termékeket árusító boltok tarthatnának nyitva. Emellett Angela Merkel úgy véli, azt is el kellene rendelni, hogy a tanítási szünet egy héttel tovább tart, vagyis a tanulók csak január 11-étől mehetnek ismét iskolába.

Ezek a jelenlegi szabályok

A járvány nyár végén kibontakozott második nagy hulláma miatt eredetileg csak novemberre vezettek be Németországban olyan korlátozásokat, amelyek túlmutatnak az alapvető fertőzésvédelmi szabályokon, vagyis a távolságtartáson, a maszkviselésen, a gyakori kézmosáson és a szellőztetésen. Csaknem teljesen leállították az idegenforgalmat, a vendéglátást, a kulturális élet intézményrendszerét és a szabadidő eltöltésére szakosodott egyéb szolgáltatások sorát. Ezt követően a koronavírus-fertőzöttek számának robbanásszerű növekedése megállt, de a várt trendforduló nem következett be. Ezért elhatározták, hogy január 10-éig meghosszabbítják a korlátozásokat, és több szabályt meg is szigorítanak. Megegyeztek például arról, hogy két háztartás tagjai közül a korábbi tíz helyett legfeljebb öt ember találkozhat, leszámítva a 14 éven aluli gyerekeket.

Németországban egyébként eddig 1,2 millió embert fertőzött meg és több mint 19 ezer életet követelt az új típusú koronavírus. A COVID-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) hétfői összesítése szerint 4179-re emelkedett. Hatvan százalékuknak gépi lélegeztetésre is szüksége van. A DIVI kimutatása szerint országszerte 27291 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül jelenleg 5450 ágy szabad.

