Koronavírus: mennyire vagyunk biztonságban a boltokban?

Az ország fokozatos újraindítása mindenki érdeke, de az alapvető védelmi intézkedéseket továbbra is be kell tartani - hívta fel a figyelmet Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára. Épp ezért, illetve a vásárlók biztonsága érdekében a fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzéseket tart az boltokban. Az elmúlt két hét tapasztalatai alapján elmondható, hogy legtöbb üzlet maradéktalanul betartja a koronavírus-járvány megfékezését célzó védelmi szabályokat, ahol pedig hiányosságot tártak fel, ott szinte azonnal orvosolták a problémát.

Mennyire vagyunk biztonságban a boltokban?

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezek a leggyakoribb hiányosságok

A szakemberek az elmúlt két hétben összesen 1565 kereskedelmi egységben jártak, és jók a tapasztalatok. Mindössze 213 üzlet esetében találtak problémákat, azonban ezeknek a 91 százalékában már az ellenőrzés ideje alatt, vagy közvetlenül utána orvosolták a hibát - ismertette Schanda Tamás. A leggyakoribb gond az, hogy a koronavírus-helyzet ellenére nincs kihelyezve kézfertőtlenítő a vásárlóknak, ez 125 helyszínen fordult elő, 99 kereskedelmi egység pedig nem tájékoztatta a bejáratnál az embereket arról, hogy egyszerre hányan lehetnek bent, pedig ez is kötelező.

Nehéz év van mögöttünk

"A kereskedők mögött is nehéz év áll. Köszönjük az eddigi helytállásukat, hiszen ők biztosítják azt, hogy mindenhez hozzájuthassunk, amihez szeretnénk. A gazdaság lépcsőzetes újraindítása nekik is elemi érdekük, de ezt csak akkor lehet biztonságosan megvalósítani, ha közben továbbra is óvjuk egymás egészségét. A védőtávolságot be kell tartani, maszkot kell viselni, és a fertőtlenítésről sem szabad elfeledkeznünk" - figyelmezetett az államtitkár. Bírságot egyébként mostanáig nem kellett kiszabni a vizsgált üzletekben, öt fogyasztóvédelmi eljárás viszont még folyamatban van.

