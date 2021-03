Koronavírus: meghalt egy 28 éves magyar fertőzött

Újabb 7587 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 593710-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 249 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 18952-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 28 éves nő is, aki mentális retardációval, kromoszóma-rendellenességgel és kóros elhízással is küzdött. Feljegyeztek viszont 13 olyan áldozatot is, akiknek nem volt ismert alapbetegségük - köztük egy 36 éves férfit.

11805-en vannak kórházban

Jelenleg 192951 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 11805-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 1423-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 381807 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 51230 személy van hatósági házi karanténban, és már 4,36 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Soós Zoltán háziorvos beolt egy nőt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Balázs Attila

Részletek a vakcinázásról

Eddig csaknem 1,7 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 494520-an már a második dózist is megkapták. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország már a második helyen áll az uniós átoltottsági ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 16,8 százalékot, szemben a 9,4 százalékos uniós átlaggal. Veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltásán van a fő fókusz. A tájékoztatás szerint az eddig regisztrált 65 év felettiek 65 százaléka már megkapta az oltást, és a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A következő egy hét oltásaihoz már kiszállították a vakcinákat. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál pedig Sinopharmmal, AstraZenecával és Modernával folytatódik a lakosság immunizálása. Már összesen ötféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon, a napokban azonban 2 újabb oltóanyag kapta meg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ideiglenes engedélyét.

A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett védelmi intézkedések. Jelenleg a járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk.

Érvényes korlátozások

A drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány március 29-éig meghosszabbította a jelenlegi korlátozásokat. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

