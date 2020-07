Koronavírus: másodszor fertőződött meg az orvos

A Tel-Aviv melletti Síba kórházban dolgozó doktornő három hónappal felgyógyulása után lett újra vírushordozó, amelyből arra lehet következtetni, hogy védettsége hamar elmúlt, és így másodszor is elkapta az új típusú koronavírust. A kórház szóvivője szerint azonban az orvos tesztje azért lehetett ismét pozitív, mert testében még megmaradtak korábbi fertőzésének maradványai.

Újra pozitív lett az orvos koronavírustesztje. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nem tartott sokáig az immunitás

A doktornő áprilisban lázas volt, köhögött és izomfájdalmai voltak. A koronavírusteszt megerősítette, hogy COVID-19-ről van szó. A nő ezután felépült, majd májusban és júniusban negatívak voltak a tesztjei. Július elején azonban kapcsolatba került egy vírushordozóval, ezért újabb tesztet végeztek nála, amely pozitív lett.

Koronavírus: valószínűleg nem tart sokáig a védettség - a részletekért kattintson ide!

Hasonló eset egyébként májusban is történt. Egy lázat és mellkasi fájdalmakat tapasztaló, 45 éves nőről bebizonyosodott, hogy koronavírus-fertőzött. Felgyógyulása után több negatív tesztje is volt, majd újra pozitívnak bizonyult. Ez felveti a kérdést, hogy mennyi ideig tart a felgyógyulás után a volt betegek immunitása.

Elindult a második hullám

Amúgy Izraelben már meg is jelent a koronavírus-járvány második hulláma, amelyben az első hullámnál többen kapták el a fertőzést, de kevesebben betegedtek meg súlyosan. Ennek oka valószínűleg az, hogy most főként a fiatalabbak körében terjed a kórokozó. A vírus tavaszi megjelenése óta már több mint 50 ezer ember fertőződött meg, és mintegy 410-en vesztették életüket a járványhoz köthetően. Jelenleg 28 ezer felett van az aktív fertőzöttek száma, 681-en kórházi ápolásra szorulnak. 259 beteg súlyos állapotban van, 75 pácienst pedig lélegeztetni is kell.

Visszautasította a gyógyszeres kezelést a koronavírusos férfi, meghalt - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!