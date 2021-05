Koronavírus: már nem bízunk a szabad nyárban

A tavalyi nyarat idéző eredményeket mért az Ipsos a májusi kutatásában. A friss adatokból kitűnik, hogy a koronavírussal kapcsolatos számok javulásának és az emelkedő oltottsági szintnek köszönhetően a lakosság szabadabban érintkezik másokkal, és gyermekeit is bátrabban engedi közösségbe.

Már nem népszerű a maszk és a kézmosás

A maszkviselési arány fél év után most újra csökkenni kezdett az országban (jelenleg 87 százalék), a gyakran kezet mosók aránya pedig minden idők legalacsonyabb szintjére, 73 százalékra csökkent. Emellett a tömegközlekedés és a rendezvénypiac forgalma enyhe, míg a belföldi turizmus jelentősebb mértékű javulásra számíthat. A koronavírus-járvány miatti korlátozásokat felváltó teljes nyitás várható időpontját azonban egyre többen jósolják szeptemberre, a szabad nyárban tehát már nem sokan bíznak.

A budapestiek még kivárnak

A rendezvények irányába a 30 év alattiak és a vidéki lakosok nyitottak a leginkább az elmúlt 30 napban. Az idősebbek és a fővárosiak, valamint a diplomások és a magas jövedelműek viszont nagyobb óvatosságot tanúsítanak. A szállásadóknak és a vendéglátósoknak optimizmusra adhat okot az, hogy a magyarok - kortól és nemtől függetlenül - bátrabban foglalnak szállást az ország határain belül, egyedül a budapesti lakosok mutatnak még bizonyos mértékű kivárást az új típusú koronavírus okozta helyzet miatt.

Jelentősen csökkent az oltásellenesek száma

Egyébként már a felnőttek 70 százaléka oltáspárti, és túlnyomó többségük regisztrált is a hivatalos weboldalon, ugyanakkor a regisztráltak körülbelül hatoda még mindig nem kapta meg a várt koronavírus-vakcinát. A magyarok 8 százaléka még nem döntött a védőoltás beadatását illetően, 22 százalék azonban egyértelműen elutasítja az oltást. Ki kell emelni azonban, hogy a korábban igen ellenkező 30 év alattiak között egy hónap alatt kiemelkedően nagyot (26 százalékot) nőtt az oltási kedv, így most 68 százalékon áll. A vakcinát ellenzők köre ezzel szemben a felére csökkent ebben a korosztályban - ők jelenleg 26 százalékos arányt képviselnek.

A legjobban átoltott korosztály továbbra is a 60 év felettieké, de a magasabb iskolai végzettségűek és a nagyvárosiak körében is átlag felettire becsülhető az immunizáltak aránya. Az Észak-Alföldön és a Nyugat-Dunántúlon viszont továbbra is magas (35 százalék feletti) a vakcinát elutasításók tábora, és ezzel összhangban a mért regisztrációs arány is elmarad az ország többi területétől.

