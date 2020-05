Koronavírus: legalább hatszor kell kezet mosni

A személyes higiénia fontossága rendkívül felértékelődött a járvány ideje alatt: a rendszeres és alapos kézmosásnak legalább akkora szerepe van a koronavírus terjedésének lassításában, mint a maszkoknak és a szociális távolságtartásnak. A kórokozók - nem csupán a koronavírus, de például a náthát, vagy az influenzát okozó vírusok - szinte mindenhol ott vannak a környezetünkben, a kezünkről pedig gyorsan a szervezetünkbe kerülhetnek és megbetegíthetnek minket. Nem elég azonban csak étkezés előtt a csap alá tartani a kezünket: a kutatók szerint napi 6-10 kézmosás kellene ahhoz, hogy a fertőzést elkerülhessük.

Ezért fontos a szappanos kézmosás

A kutatásban, amit a BBC is közzéadott, 2006-2009 közötti adatokat vizsgáltak olyan vírusokról, amelyek természete sokban hasonlít a koronavíruséhoz. Ezek a kórokozók többnyire enyhe, a megfázáshoz hasonló tüneteket produkálnak, sok betegnél szinte semmilyen panaszt nem váltanak ki, épp ezért nagyon nehéz kordában tartani. Szerencsére azonban nem szükséges fertőtlenítőszeres kéztisztítót bevetünk ellenük, egyszerű szappannal és vízzel is megszabadulhatunk tőlük.

Naponta legalább hatszor kellene kezet mosnunk a kutatás szerint. Fotó: Getty Images

A vizsgált időszakban 1663 ember egészségét és tisztálkodása szokásait vizsgálták meg és arra jutottak, hogy jóval kevesebbet voltak betegek azok, akik naponta 6-10 alkalommal mostak kezet. Aki hatnál kevesebbszer szappanozott, az rendszerint többet is betegeskedett, tíznél többször azonban már nem érdemes csap alá tartani a kezünket, mert efölött már nem csökkent számottevően a megbetegedések aránya.

Persze a fertőtlenítőszerekkel ellentétben a szappan funkciója nem az, hogy elpusztítsa a kórokozót, hanem hogy eltávolítsa azt a kezünkről. Ha helyesen csináljuk, ezt a feladatát jól el is tudja látni. Ezt bizonyítja az a fotósorozat is, amit Kristen Bell amerikai színésznő osztott meg Instagramon, és ami bemutatja, milyen különbség van a sima vizes és szappanos kézmosás között.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már a járvány előtt is több anyagában kiemelt figyelmet fordított a helyes kézmosás szerepének fontosságára. Egy hat lépésből álló technikát is bemutattak, amelyet követve megszabadulhatunk a kezünkre rakódott kórokozók jelentős részétől.

Nedvesítsük be a kezünket vízzel, majd alaposan kenjük be minden felületét szappannal vagy kézmosó folyadékkal.

Először a tenyeret kell dörzsölni összezárt ujjakkal, majd egymásba fűzött ujjakkal.

A jobb tenyeret bal kézhát fölé kell elmozdítani összekulcsolt ujjakkal, majd fordítva, miközben az ujjak közét is valóban dörzsölni kell.

Ezután az ujjakat mereven tartva át kell dörzsölni minden oldalon, amihez a csuklót félkörben el kell fordítani.

A bal hüvelykujjat körbe kell fogni a jobb tenyérrel és átdörzsölni forgómozgással az ujjhegynél is.

Végül a jobb kéz belső részét kell megtisztítani a bal kéz összezárt ujjaival, majd ugyanezt a műveletet a másik kézen is el kell végezni.

