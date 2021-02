Koronavírus: kínai vakcinák érkeznek

Koronavírus: ne dőljön be a csodaszert kínáló csalóknak! Olvassa el a rendőrség figyelmeztetését!

Hétfő hajnalban idult el Kínába a magyar gép, hogy hazahozza az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett kínai oltóanyag első adagjait. A pekingi érkezést követően 550 ezer adagnyi vakcinát pakolnak a gépre, amely várhatóan kedden délben érkezik vissza Magyarországra. Ez a vakcinamennyiség 275 ezer ember beoltásához lesz elegendő.

A szállítmány várhatóan kedden délben érkezik meg Magyarországra. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Sok vajdasági magyar megkapta már

A kínai koronavírus-vakcinát egyébként a világban már több mint 30 millió ember megkapta. Szerbiában például eddig körülbelül 500 ezren oltatták be magukat ezzel az oltóanyaggal, köztük sok vajdasági magyar - emelte ki Menczer Tamás. Emlékeztetett arra is, hogy a vakcina dokumentációját és gyártóhelyét a magyar szakemberek már megvizsgálták.

Gyorsulhat az oltási program

Az érkezést követően a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) munkatársai az ilyenkor még szokásos vizsgálatokat elvégzik, és ha mindent rendben találnak, akkor a kínai vakcinával is megkezdődhet itthon a COVID-19 elleni immunizálás. "A kínai vakcinával jelentősen gyorsíthatunk az oltási ütemterven. Minden élet és minden munkahely számít" - hangsúlyozta az államtitkár.

Mint ismert, vasárnap estig már 336297 személyt oltottak be a koronavírus ellen, 129339-en már a második oltást is megkapták. Az elmúlt napokban a háziorvosok többsége már oltotta a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegségekkel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik V vakcinával). Az e heti oltási tervet az Operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertetik.

Vannak előnyei az egyadagos oltásnak, de nem olyan hatékony, mint az mRNS-vakcinák. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!