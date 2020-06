Koronavírus: jó hír a hazatérő magyaroknak

Azért, hogy megelőzzék a koronavírus itthoni gyors terjedését, az operatív törzs még márciusban elrendelte, hogy minden Magyarországra hazatérőnek kötelező kéthetes hatósági karanténba vonulnia. Ezen az elmúlt hetekben fokozatosan lazítani kezdtek, például bizonyos esetekben már lehetett kérvényezni a felmentést alóla. A veszélyhelyzet végével pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az EU-ból, illetve egyéb, bizonyos országokból érkezőknek már nem kötelező a házi karantén. Egész pontosan így fogalmazott: "a magyar állampolgárok mentesülnek a karanténba vonulás kötelezettsége alól, ha az Európai Unió tagállamaiból, Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izlandról térnek haza." A portfolio.hu azonban rámutatott, hogy valójában mindegy, honnan tér haza egy magyar állampolgár, már egyáltalán nem kötelező bezárkóznia 14 napra.

"Este 11-kor jött az üzenet, miért van járványügyi cetli az ajtón" Aki szerdán érkezett Magyarországra, még fertőzésveszélyes, aki csütörtökön, az már nem. Több mint hétezren vannak még hatósági házi karanténban, és bár az hivatalosan 14 nap, valójában 15. Ha pedig valaki azon háborog, hogy a buszon 10 percig ült egy olyan utas mellett, akin nincs maszk, képzelje el, milyen lehet 2,5 órát összezárva lenni olyanokkal, akik szintén tesznek az előírásokra. Kollégánk beszámolójából kiderül, milyen a repülés koronavírus idején, ráadásképp pedig egy kis magyar karanténabszurd.

Felhívták rá a figyelmet, hogy a június 18-án hatályba lépett rendelet - amely többek között szabályozza az országba való belépést is - úgy kezdődik, hogy az nem vonatkozik magyar állampolgárokra, illetve Európai Unió vagy az EGT-társult ország állampolgáraira. A portfolio.hu újságírója ezután magánszemélyként megkereste a Konzuli Szolgálatot, ahol szintén megerősítették ezt az információt. Végül a biztonság kedvéért felhívta a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöld számát is, ahol szintén arról tájékoztatták, hogy a magyar állampolgároknak, bárhonnan is érkeznek haza, nem kell házi karanténba vonulniuk.

Mielőtt azonban ezen fellelkesülve elkezdenénk tervezni a külföldi nyaralásunkat, fontos tudnunk, hogy a kiutazásra már más, adott esetben szigorúbb szabályok vonatkoznak. Minden ország saját hatáskörben dönt erről, és akár egyik napról a másikra változhatnak a korlátozások. A legjobb, ha a Konzuli Szolgálat ingyenesen hívható zöld számán informálódunk ezzel kapcsolatban. Még biztonságosabb pedig, ha csak nem halasztható esetben utazunk külföldre, és idén inkább belföldi vakációt tervezünk.