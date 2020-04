Koronavírus: ilyen a helyzet a szomszédban

Összeszedtük, milyen most a helyzet a szomszédban a koronavírus-járvány miatt.

Szlovákia

Szlovákiában újabb 22 személynél mutatták ki az új típusú koronavírust, és így hétfő délig 336-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi napokban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma átlagosan húsz körül alakult Szlovákiában. Az ország minden részén regisztráltak már fertőzötteket, többségük 30 év körüli, a legfiatalabb fertőzött 2 éves volt, a legidősebbek pedig 70 év körüliek. Hétfő délig mintegy egyébként 7500 vírustesztet végeztek el, ezek közül 7197 negatív lett.

Szlovénia

Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében, elrendelték például a lakhelyelhagyási tilalmat. Erre azért volt szükség, mert az emberek nem tartották be a március 20-án kihirdetett kijárási korlátozásokat. "Nem lesz több kirándulás a tengerre és a hegyekbe" - mondta Ales Hojs belügyminiszter. A tárca vezetője azt kérte az állampolgároktól, hogy vegyék komolyan a járványt és viselkedjenek felelősségteljesen. A szlovén kormány elrendelte továbbá a szájmaszkok és a védőkesztyűk kötelező viselését is mindenhol, zárt- és közterületeken egyaránt. Mivel Szlovéniában is hiány van védőfelszerelésből, a rendelet engedélyezi a "rögtönzött" megoldásokat is, például a kendők vagy sálak használatát. A lényeg, hogy el kell takarni a száj és az orr környékét. Szlovéniában egyébként eddig 756 embert fertőzött meg és 11 áldozatot szedett a kór.

Ideiglenes kórházat alakítottak ki a fertőzöttek kezelésére a szerbiai Újvidéken.

Horvátország

Horvátországba vasárnap 12,5 tonna védőfelszerelés érkezett Sanghajból, emellett az ország további 20 tonna szájmaszkkal, védőruhával és védőszemüveggel rendelkezik. A közlemény szerint a legújabb szállítmányból - miután azt felosztják az egészségügyi intézmények között - valamennyi a szabadforgalomba is kikerül, vagyis megvásárolható lesz a gyógyszertárakban. Horvátországban eddig 713 koronavírusos betegről és 6 áldozatról tudnak.

Románia

Romániában hétfőn megközelítette a kétezret a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, az operatív törzs ezért a korábban felvázolt "negyedik forgatókönyv" alkalmazására készül. Ez azt jelenti, hogy ha eléri a 2 ezret a betegek száma, akkor már csak a súlyos eseteket szállítják kórházba, az enyhe tüneteket mutató betegeket pedig az otthonukban kezelik majd. Jelenleg 1952 fertőzöttről tudnak, közülük 53-at intenzív osztályon ápolnak, 33 beteg állapota súlyos. Az országban eddig 44 áldozatot követelt a járvány, külföndön pedig 16 román állampolgár hunyt el a koronavírus-fertőzés következtében. Közben a járvány romániai gócpontjává vált Suceava városát és nyolc szomszédos községet is vesztegzár alá helyeztek.

Szerbia

Belehalt az új típusú koronavírus okozta betegségbe a nyugat-szerbiai Valjevo szerb ortodox püspöke, és további két pap is megfertőződött, az ortodox egyház azonban továbbra sem hajlandó figyelembe venni az elővigyázatossági intézkedéseket. A múlt héten a szerb sajtó és a közösségi média is azokkal a felvételekkel volt tele, amelyeken a papok az egymástól két méterre álló és várakozó híveknek ugyanazzal a kanállal kínálják az áldozati kenyeret, és minden hívőnek odanyújtották a keresztet is, hogy megcsókolhassa. A szerb ortodox papokat ezért több bírálat is érte a napokban. Az egyház azonban hazugságnak nevezte, hogy bármelyik egyházi gyakorlat is veszélyeztetné a lakosság egészségét. A közösségi médiában egyes papok egyenesen úgy fogalmaztak, az áldozás szent dolog, így kizárt, hogy általa bárki is megfertőződhet.

Ausztria

További szigorításra van szükség Ausztriában, ezért a hatóságok a korábbinál gyakrabban ellenőrzik majd a koronavírus terjedése miatt bevezetett korlátozások betartását - közölte Sebastian Kurz kancellár. Emellett a nyitva tartó üzletekben kötelezővé teszik bejáratnál kiosztott védőmaszkok használatát. Ausztriában eddig csaknem 9500 fertőzöttről és 108 halottról tudnak.

