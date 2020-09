Koronavírus: így trükköznek a kiberbűnözők

A kiberbűnözők - kihasználva a koronavírus-járványt övező feszültséget és figyelmet - már tavasszal is trükköztek, és úgy tűnik, a második hullám idején sem pihennek. Most jellenzően az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nevében küldött levelekkel támadják az egészségügyi intézmények infrastruktúráit. A levelek tárgyában és a csatolmányokban jellemzően a járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkoznak.

Egészségügyi intézményeket vettek célba a kiberbűnözők.

Adatokat lopnának a bűnözők

A levéltörzsben valódinak tűnő, korábbi levelezésre való hivatkozással próbálják meg elérni a csatolmány megnyitását. A levelek aláírásmezőjének tartalma szintén teljesen valósághű. Gyakran előfordul, hogy az inkriminált e-mail több különböző formátumú csatolmányt is tartalmaz. Ezek pedig akár olyan futtatható állományok is leetnek, amelyek dokumentumnak vannak álcázva. Leggyakrabban az Emotet nevű malware-t használják, amely egy fejlett, moduláris banki trójai vírus. A kártevő azonban a pénzügyi szektoron túl immár kormányzati- és magánszektort egyaránt céloz. Elsősorban banki adatok lopására használják, ám újabb változatai - a különböző letölthető modulok révén - szinte bármilyen más káros tevékenységre - például személyes adatok ellopására vagy zsarolóvírus telepítésére is - alkalmasak.

Mit lehet tenni?

A kibervédelmi intézet szükség esetén az érintett infrastruktúra teljes ellenőrzését javasolja. Ajánlott továbbá az érintett e-mail fiók felfüggesztése, és a fiókhoz kapcsolódó tevékenységnapló vizsgálata. Emellett elengedhetetlen a jelszó soron kívüli megváltoztatása is, az új kód pedig lehetőleg legyen hosszú, összetett, és tartalmazzon kis- és nagybetűt, számot, valamint speciális karaktert is. A jelszót bizonyos időközönként cserélni kell. Ha megoldható, érdemes átállni a levelezőrendszerben a több faktoros bejelentkezésre. Javasolt továbbá rendszeres offline biztonsági mentés készítése - fejtette ki a kibervédelmi intézet.

