Koronavírus: hazahozzák Marokkóból a magyarokat

Csütörtök reggel szállhat le a marokkói Marrakeshben az a különjárat, ami hazamenekíti az afrikai országban rekedt 146 magyart. Minderre azért van szükség, mert semmilyen más módon nem lehetséges őket hazaszállítani, miután a marokkói kormány a koronavírus-járvány miatt bejelentette, a továbbiakban nem engedélyezi a menetrend szerinti repülőjáratok közlekedését, s teljes légtérzárat vezet be - minderről Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be szerda reggel Facebook-oldalán. A politikus megjegyezte, ez az eset is világosan bizonyítja, hogy a menetrend szerinti légi közlekedés lehetőségei egyre szűkülnek.

Kezdjék el hazautazásukat szervezni

"Ezért tisztelettel arra kérek minden külföldön tartózkodó és onnan hazatérni szándékozó honfitársunkat, hogy haladéktalanul intézkedjenek hazautazásukról, mert a nemzetközi légi forgalom egyre szigorúbb korlátozásai rövid időn belül teljesen ellehetetleníthetik azt" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter korábban arról tájékoztatott a világ öt országában jelenleg 46 magyar van karanténban. A legtöbben, 39-en Ausztriában, ketten vannak a kínai Hupejben (nem kívánnak hazatérni), ketten az Egyesült Államok partjainál kikötött hajó fedélzetén, ketten Vietnamban, egy magyar pedig Szingapúrban. Szíjjártó Péter több alkalommal is hangsúlyozta, ha bárkinek a hazajutása nehézségekbe ütköznek, keressék a területileg illetékes konzuli szolgálatokat, akik segíteni fognak nekik a hazatérés megszervezésében.

Sorra állnak le a légitársaságok

Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, a kornavírus-járvány miatt egyre több ország tiltja meg a belépést valamilyen formában a külföldiek számára, Olaszország után Spanyolország, Lengyelország, Lettország, Csehország, Dánia, Norvégia, valamint Katar és az Egyesült Államok is korlátozást vezetett be. Emiatt mind több légitársaság állítja le üzemelését hosszabb-rövidebb időszakra. Az Eurocontrol európai forgalomszervező adatai szerint múlt pénteken átlagosan 17 százalékkal közlekedett kevesebb repülőgép az európai légtérben, de országonként nagyok az eltérések. A legsúlyosabban Olaszország és Németország érintett: előbbi légterében 77, utóbbiéban mintegy 30 százalékkal volt kisebb a forgalom, mint egy évvel korábban.

