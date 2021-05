Koronavírus: fontos SMS-t kap 200 ezer magyar

A védőoltásokkal egyre inkább hozzá tudunk járulni a koronavírus-járvány 3. hullámának visszaszorításához, azonban még nem dőlhetünk hátra - figyelmeztetett György István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Rámutatott például arra, hogy az indiai mutáns már itt van a szomszédban, amely a szakértők szerint nagyon gyorsan terjed.

200 ezer ember előtt a Szputnyik V-re is megnyitják az előjegyzési lehetőséget.

Fontos SMS-t kaphatunk

Az államtitkár szerint minél többen oltatják be magukat, annál többen lesznek védettek az új típusú koronavírus okozta súlyos betegség ellen, és annál tovább lazulhatnak a korlátozások, így pedig egyre közelebb kerülünk a normál élethez. Mint mondta, a lakosság immunizálása ezután is folyamatos lesz a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon is. A még oltásra váró regisztráltak jelenleg a Sinopharm és az AstraZeneca vakcináira tudnak online időpontot foglalni, azonban 200 ezer ember előtt a Szputnyik V-re is megnyitják az előjegyzési lehetőséget. A kiválaszott személyeket SMS-ben értesítik majd erről - ilyen üzenet nélkül nem foglalhatunk időpontot az orosz vakcinára.

Újabb utánpótlások

A mai napon megérkezett Magyarországra a 20. szállítmány a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagából. Ezúttal mintegy 334 ezer adagot kaptunk. Az oltási munkacsoport vezetője ezzel kapcsolatban a 16-18 éves korosztályhoz és szüleikhez szólt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus elleni védőoltás felvételéhez a fiataloknak is előbb regisztrálniuk kell. Ezt javasolt legkésőbb május 7-éig megtenni, a jövő hét második felében induló kampányoltásban ugyanis csak érvényes, már jóváhagyott regisztrációval lehet részt venni.

Csütörtökön a Modernától is várunk utánpótlást. Az akkor érkező adagok többségét a második körös oltásokra használják fel. A fennmaradó dózisokból 30 ezret a háziorvosi praxisok között osztanak szét, 6 ezret pedig az idősotthonok azon lakói és dolgozói számára tartanak fenn, akik korábban nem tudták magukat beoltatni valamilyen okból.

