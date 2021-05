Koronavírus: fontos dologra figyelmeztet az adóhivatal

COVID-19: csalók élnek vissza a nehéz helyzettel - kattintson!

A koronavírus-járvány miatti késedelmes teljesítés iránti kérelmet a bevallással együtt kell eljuttatni az adóhatósághoz. Az igazolási kérelemnek nincs előírt formája, de az adóhivatal a honlapján közzétett mintával és információkkal segíti annak előterjesztését. A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be. A késedelmi pótlék felszámítása azonban automatikus, ezért a törlést külön kérni kell. A késedelmi pótlék megfizetése alóli mentesülést az igazolási kérelemben is kérhetjük, vagy fizetési kedvezményi kérelmet is benyújthatunk a pótlék felszámítása után.

A koronavírus-járvány okozta nehézségek az adózók széles körét érintik.

Fókuszban a méltányosság

Az adóhivatalnak egyébként valamennyi eljárása minden szakaszában alkalmaznia kell a méltányosság alapelvét, amennyiben ezt lehetővé teszi a törvény. Ennek megfelelően az igazolási kérelmek elbírálásakor is figyelembe veszik a koronavírus-válság okozta nehézségeket, amelyek az adózók széles körét érintik. Ha a NAV az igazolási kérelemnek helyt ad, az egyenértékű az eredeti határidő betartásával. Ha az adózó a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt a köztartozásmentes adózói adatbázisból (KOMA) automatikusan törlődik, de a hivatal később elfogadja az érintett igazolási kérelmét, akkor az adózót utólag az adatbázisba is visszahelyezik.

Mi alól mentesülhetünk?

Bármely adózó, aki önhibáján kívül nem tud eleget tenni a törvényben előírt határidőig az adóbevallási, valamint az ahhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének, igazolási kérelmet terjeszthet elő, hogy kimentse a mulasztást, és ezáltal mentesüljön a mulasztás miatti szankciók alól. Az új típusú koronavírus okozta helyzetre hivatkozó igazolási kérelem mentesíthet a mulasztás jogkövetkezményei alól a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója, továbbá a transzferár-dokumentáció esetében.

