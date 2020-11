Koronavírus: fejlemények a vakcina ügyében

Az uniós bizottság már hónapokkal ezelőtt tájékozódó megbeszéléseket tartott több gyógyszervállalattal, többek között a Pzifer-Biontech cégekkel. A bizottsági elnök, Ursula von der Leyen hétfői Twitter-bejegyzésében pedig közölte, hogy nemsokára megállapodást írnak alá a két céggel, amelynek révén az Európai Unió akár 300 millió adagot is vásárolhat az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagból. Az uniós biztosok szerdán jóvá is hagyták a megállapodást. Ezt követően a tagállamok dönthetnek arról, milyen mennyiségben kívánnak oltóanyagot vásárolni az EU által aláírt szerződés alapján.

Újabb jó hírek jöttek a koronavírus-vakcinákról. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

90 százalék feletti hatékonyság

Koronavírus: hatékony az amerikai-német vakcina - részletek itt.

A Pfizer és a BioNTech hétfőn jelentette be, hogy a koronavírus-vakcina tesztelésének harmadik, befejező szakaszában gyűjtött előzetes adatok alapján kilencven százalék feletti hatékonyságot értek el. Mint írták, folytatják a munkát, és azzal számolnak, hogy november harmadik hetében lesz elég adatuk ahhoz, hogy kiváltsák az amerikai szakhatóság (FDA) rendkívüli engedélyét az oltás forgalomba hozatalához. Tájékoztatásuk szerint idén nagyjából 50 millió, jövőre pedig már 1,3 milliárd adagot tudnak gyártani a BNT162b2 nevű oltóanyagból. Ez lehet az első oltás a SARS-Cov-2 koronavírus ellen, amelynek használatát engedélyezik a gyógyszerfelügyeleti hatóságok a nyugati világban. A fejlesztők eddig a brit és az amerikai kormánnyal kötöttek szállítási szerződést.

Mi a helyzet az orosz vakcinával?

Közben megjelent az orosz oltóanyag félidős jelentése is, amelyből kiderült, hogy 92 százalékos a vakcina hatékonysága. A magyar külügyminiszter szerint a kölcsönös tisztelet a legfontosabb most a nemzetközi együttműködés terén, ez ugyanis a COVID-19 elleni vakcina szempontjából is lényeges. Mint mondta, Magyarország minden megoldás iránt érdeklődik, hiszen minél több vakcina áll rendelkezésre, annál jobb.

Tájékoztatása szerint abban állapodtak meg Oroszországgal, hogy Magyarország szeretne orosz vakcinát venni, és decemberben kisebb mennyiséget szállíthatnak ebből, hogy a szükséges magyarországi vizsgálatokat is elvégezhessék. Január második felére pedig már az is reális lehet, hogy nagyobb mennyiséget is vásárolhatnak Oroszországtól a koronavírus elleni vakcinából. Arról is beszélt, hogy lokalizálhatják a gyártás egy részét is Magyarországon, ugyanis van itt egy olyan cég, amely más vírusok kezelésére gyárt vakcinákat. Ez a vállalat képes lehet átalakítani a kapacitásait úgy, hogy ki tudja venni a részét az új orosz vakcina előállításából is. Emellett folytatják a megbeszéléseket Izraellel és Kínával is, és nagyon jó az is, hogy a Pfizer amerikai gyógyszergyártó és a BioNTech német biotechnológiai vállalat is előrelépést ért el - jegyezte meg.

