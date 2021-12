Koronavírus: ezért lehet sürgős a várandós nők oltása

Szerző: HáziPatika 2021. december 16. 16:25

Szakmai szervezetek továbbra is kitartóan érvelnek amellett, hogy a várandósak és a közeljövőben gyermeket tervező nők minél előbb oltassák be magukat a koronavírus ellen. Azt is időről időre elismétlik, hogy erre miért van szükség.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) legutóbbi iránymutatása szerint a várandós nőknek, illetve azoknak, akik nemrégiben szültek, vagy a közeljövőben gyermeket terveznek, "sürgősen ajánlott" a koronavírus elleni vakcina felvétele. A koronavírus-fertőzés számos veszélyt rejt az anya és a magzat számára is. Fotó: Getty Images Miért javasolt az oltás a várandósak számára? Míg az Egyesült Államokban a felnőtt lakosság közel 67 százaléka már teljesen be van oltva, addig a várandósok körében ez az arány mindössze 31 százalék - írja összefoglalójában a health.com. A CDC szerint ez nem elegendő. (A szervezet útmutatása egyébként összhangban áll egyéb szakmai ajánlásokkal, például az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium állásfoglalásával.) A CDC szerint a terhes nőknél, akik megfertőződnek a vírussal, és tüneteik is vannak, 70 százalékkal nagyobb a halálozás kockázata, mint azoknál, akik nem várandósan esnek át a fertőzésen. A gyermeket várók és a nemrég szült kismamák esetében megnő az esélye annak, hogy súlyos állapotba kerülnek, illetve nagyobb valószínűséggel szorulnak kórházi kezelésre, ezen belül is intenzív terápiás ellátásra, esetenként pedig gépi lélegeztetésre, esetleg testen kívüli membránoxigenizációra (ECMO-ra, vagyis műtüdő-kezelésre). h i r d e t é s Gyorsan terjed a közösségi médiában egy oltásellenes álhír, amely egy orvosi szakirodalmi idézetként feltüntetett szövegrészletre hivatkozva hirdeti, hogy járvány idején tilos oltani az embereket, mert az nemcsak az immunrendszert gyengíti, de a mutációk veszélyét is fokozza. Kutatások arra utalnak, hogy a COVID-19 okozta megbetegedésben szenvedő kismamáknál megnő a preeklampszia (terhességi magas vérnyomás) és a koagulopátia (véralvadási zavar) kockázata - írja a Health. De nem csak a várandósakra jelenthet fokozott veszélyt a koronavírus-fertőzés, hanem az újszülöttekre is. A CDC jelentése szerint a koronavírus-fertőzésen átesett kismamák esetében nagyobb a kockázata a koraszülésnek, valamint annak, hogy a baba halva születik, vagy világra jötte után intenzív terápiás ellátásra szorul. A jelenleg rendelkezésre álló kutatási eredmények alapján a védőoltás jelentősen csökkenti a súlyos megbetegedés kockázatát a koronavírussal fertőzött várandós nőknél - nyilatkozta a Health-nek Jeanne Sheffield, a Johns Hopkins Medicine professzora. És ahogy arra a CDC is felhívja a figyelmet: a védőoltás előnyei meghaladják az ismert vagy lehetséges kockázatokat.

Emiatt hezitálnak még mindig olyan sokan Jeanne Sheffield szerint az oltással kapcsolatos bizonytalanság több forrásból is táplálkozik. Ezek közé tartozik az a népszerű tévhit, miszerint a vakcina meddőséget okoz; az aggodalom, hogy hosszú távon esetleg káros hatást gyakorol a magzatra; illetve a félelem, hogy a védoltásokat sebtiben "dobták piacra", ezért egyelőre nem ismertek a hosszú távú egészségügyi hatásaik. Sokakat az tart vissza az oltakozástól, hogy a koronavírus elleni vakcinák humán klinikai vizsgálatát a kezdetekkor várandósakra nem terjesztették ki. "Ám azóta kilenc hónapnyi tapasztalat és adat áll rendelkezésünkre, amelyek azt bizonyítják, hogy a(z) - mRNS-alapú - vakcinák biztonságosak a magzatra nézve is" - mondta Ashley Roman, a NYU Langone Health orvosi központ munkatársa. Az American Journal of Obstetrics&Gynecology nevű szülészeti és nőgyógyászati folyóiratban megjelent tanulmány eredményei - amelynek Roman volt a társszerzője - , igazolják, hogy a várandósság alatt beadott mRNS-alapú vakcina hatására termelődő antitestek bejutnak a placentába, bekerülnek az újszülött véráramába, ami a születés utáni első hónapokban megfelelő védelmet nyújthat számára a koronavírus-fertőzéssel szemben.