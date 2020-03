Koronavírus: ez van most a szomszédban

Mutatjuk, jelenleg milyen állapot uralkodik a szomszédban a koronavírus-járvány miatt.

Románia

Vasárnap este óta nem léphetnek be Románia területére a külföldi állampolgárok, az ország területén pedig korlátozzák az éjszakai kijárást, hogy megfékezzék a koronavírus terjedését. Ez utóbbi azt jelenti, hogy este 10 órától reggel 6 óráig részleges kijárási tilalmat vezetnek be, a lakók csak írásban igazolt indokkal - például munkahelyi igazolvánnyal - hagyhatják el a lakásukat ebben az időintervallumban. Háromnál több ember azonban nappal sem gyülekezhet közterületen, csak akkor, ha egy háztartásban élnek. A hatóságok azt ajánlják a lakóknak, hogy napközben is csak akkor hagyják el otthonukat, ha az feltétlenül fontos. A bevásárlóközpontokban csak az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak, a tisztítók, és az állateledelt árusító kereskedések tarthatnak nyitva. A fogorvosi rendelőket bezárják - csak a sürgősségi ellátás engedélyezett. Közben a sepsiszentgyörgyi megyei kórház három osztályát is karantén alá helyezték.

Romániában a vasárnapi adatok szerint legalább 367 ember megfertőződött a koronavírussal, és nagyjából 4200-an intézményesített, több mint 55 ezren pedig otthoni karanténban vannak. 14 beteget intenzív osztályon kezelnek. Romániában eddig nem volt halálos áldozata a kórnak, de Olaszországban már hat, Franciaországban pedig egy fertőzött román állampolgár vesztette életét.

Monitorozzák a koronavírusos betegeket egy bukaresti egészségügyi központban.

Szerbia

A koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt Szerbiában szigorítottak a kijárási tilalmon. Eddig este 8 és hajnali 5 óra között volt tilos az utcára lépni, vasárnaptól viszont már délután 5 órától nem léphetnek utcára a szerbek. További elővigyázatossági intézkedésként bezárták a vendéglátóhelyeket, a bevásárlóközpontokat és a piacokat, megtiltották a parkok és szabadtéri sportpályák használatát, valamint öt főben maximalizálták az egy helyiségben tartózkodók számát. Szerbiában már több mint 170 koronavírusos esetről tudnak.

Ukrajna

Az ukrán fővárosban kedd óta nem jár a metró, a buszokon, illetve egy-egy villamoskocsiban pedig legfeljebb tízen utazhatnak, kizárólag szájmaszkban. A napokban azonban további szigorítást vezettek be a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében. Ezentúl már csak az egészségügyi dolgozók használhatják a tömegközlekedési eszközöket. Emellett csak a létfontosságú iparvállalatok működhetnek tovább, a többit bezárják. Ukrajnában a vasárnapi adatok szerint 41 megbetegedést és 3 halálesetet regisztráltak.

Ausztria

Ausztriában vasárnap délutánra 3244-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma - ez az előző napi adathoz képest 15 százalékos növekedést jelent. A fertőzöttek közül 105-öt kezelnek kórházban, 15-en intenzív osztályon fekszenek. A legtöbb beteg (644) Tirolban van. A Magyarországgal határos Burgenlandban 63 ember tesztje lett pozitív. A koronavírustesztet eddig 21 ezer emberen végezték el. Az országban már 16 áldozatot szedett a kór. Alsó-Ausztriában és Stájerországban azonban a rendőrségnek többször is intézkednie kellett, mivel többen megszegték a gyülekezési tilalmat. Az intézkedések során Alsó-Ausztriában hat rendőr fertőződött meg koronavírussal.

Szlovákia

A vasárnapi adatok szerint már csaknem 180 embert fertőzött meg az országban az új koronavírus. Közben nőtt a meggyógyult betegek száma is: a kórházakban kezelt betegek közül már hetet gyógyultan engedtek haza.

