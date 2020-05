Koronavírus: erre készülnek a plázák

Mint arról korábban beszámoltunk, amint feloldották Budapesten a kijárási korlátozást, megtelt élettel a főváros. A kávézók, bárok, éttermek teraszán is sokan voltak, emellett pedig a plázákban is nőtt a látogatók száma. A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének értékelése szerint, bár a nyitás óta eltelt rövid idő miatt csak kevéssé részletes statisztika áll rendelkezésre, így is nagyon biztatók az adatok - olvasható a Világgazdaságban.

A szövetség a vidéki plázáktól kapott visszajelzés szerint arra számít, hogy a fővárosban is másfél-két hétbe telik, mire a látogatószám visszaáll a korábbi mértékre. Kiemelték, hogy különbséget kell tenni a látogatók száma és a kereskedelmi forgalom alakulása között. Az előbbi viszonylag hamar helyrezökkenhet, az utóbbi talpra állása viszont inkább hosszabb távon várható.

Ebben szerepet játszhat az is, hogy bár az üzletek túlnyomó többsége - körülbelül 80-90 százaléka - már közvetlenül a feloldást követően újra kinyitott, az összes bérlő 8-10 százaléka továbbra is zárva tart. És természetesen az is hatással van a számokra, hogy bár az emberek szívesen kimozdulnak otthonról, a járvány gazdasági hatásai miatt nem rendelkeznek olyan vásárlóerővel, mint korábban.