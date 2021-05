Koronavírus: ennyire vártuk már a nyitást

Idén is van esély a nyári rekordforgalomra a belföldi turizmusban - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az MTÜ vezérigazgatója. Mint mondta, az adatok alapján Balaton térségének szálláshelyei a legnépszerűbbek, ezeket követi a Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, illetve Budapest környéke.

Nyári rekordforgalomra számíthatunk a belföldi turizmusban.

Balatonra már szinte lehetetlen foglalni

A Balaton a nyári hónapokra már meg is telt, nem volt szükség reklámra sem. A fejlesztések azonban nem maradnak el. "Támogatjuk az elektromos hajózás elterjedését, több szálloda épül, számos strand megújul, és jövő tavasszal új kompot állítunk forgalomba" - mondta a turisztikai ügynökség vezetője. Hozzátette, a cél, hogy a Balaton és környéke "európai, környezetbarát" üdülőhellyé váljon.

A külföldiek elmaradása miatt azonban Budapest helyzete még kevésbé lesz kedvező. Ezen némiképp segíthet, ha a magyar utazók a fővárosra is lehetséges úti célként tekintenek - véli Guller Zoltán. Megjegyezte továbbá, hogy az ügynökség nemzetközi kampányokat is indít, hogy már a határok megnyitása előtt Magyarországgal tervezzenek a külföldi utazók. Most azonban valódi segítséget az indulás jelenti, mert ha vendég van, minden van - szögezte le.

